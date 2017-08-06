ألعاب القوى-البطولة العالمية 2017 (400 متر/حواجز): تأهل الجزائري لحولو إلى الدور نصف النهائي

تأهل العداء الجزائري عبد الماليك لحولو هذا الأحد للدورنصف النهائي من سباق 400 متر-حواجز في إطار الجولة الثالثة من البطولة العالمية لألعاب القوى الجارية وقائعها بالعاصمة البريطانية لندن من الـ 4 إلى الـ 13أوت.

وأنهى الجزائري سباق المجموعة الثانية في المركز الثالث (49ثا 78ج) خلف الأمريكي تج هوملس (49ثا 35ج) والجمايكي جاهل هيد (49ثا 72ج).

ويتأهل الأربعة الأوائل من المجموعات الخمس إلى النهائي بالإضافة إلى أفضل أربعة أوقات مسجلة.

ويجرى الدور نصف النهائي لسباق 400 متر/حواجز غدا الاثنين على الساعة 20ر20 بتوقيت الجزائر (20ر19 بتوقيت غرينتش).

وفي وقت سابق من اليوم، تأهل الجزائري بلال تابتي إلى نهائي سباق 3000 متر/موانع بينما أقصي مواطنه هشام بوشيشة في نفس التخصص.