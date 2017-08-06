مصـــر: تــأجــيل محـاكـمـة محـمـد مرسي وقيادات من جـمـاعة"الإخوان المسلمين"فـي قضية التخابر إلى 10سبتمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة هذا الأحد محاكمة 22 من قيادات وعناصر جماعة"الإخوان المسلمين"من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع إلى جلسة 10سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين وتمكينها من زيارتهم.

وقام رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين بمواجهة المتهمين بما ورد في"أمر الإحالة"من اتهامات تلاها ممثل النيابة العامة فأنكروا جميعا ارتكابهم لأي منها. ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات ب"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".

المصدر : واج