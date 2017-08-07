يوم مفتوح للإذاعات المحلية حول حـــرائق الغابــات

07/08/2017 - 10:00

أعلنت وزارة الاتصال في بيان لها أول أمس السبت عن وضع خط أحمر على مستوى الإذاعات المحلية عبر الـ48 ولاية مخصصا للتبليغ عن حرائق الغابات أو لطلب النجدة.

وأوضح المصدر ذاته ان "الخط الاحمر سيكون بمثابة جسر وارضية للاتصال المستعجل من خلال وضع خطوط هاتفية و وسائط إعلامية اخرى في خدمة المواطنين على  مدار 24 ساعة و طيلة أيام الأسبوع لتمكين الإذاعات المحلية من نقل سائر  المعلومات الواردة من المواطنين و/أو المؤسسات و التي من شأنها المساهمة إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين المتواجدين في الميدان في التحسيس و التوعية حول هذه الآفة والوقاية من اندلاع الحرائق و الاسراع في نجدة الاشخاص الذي  يواجهون الخطر وتسهيل تداول المعلومة والوقاية".

وتهدف هذه المبادرة إلى مس اكبر عدد من المواطينين خاصة وتزامنها مع فترة تنقل معظمهم لقضاء عطلتهم الصيفية.

كما ستلعب الاذاعة دور الوسيط في هذا اليوم المفتوح  لاشراك المواطن في عملية التحسيس بخطورة حرائق الغابات ،إلى جانب قيام القنوات الوطنية بتنظيم حصص خاصة حول هذا الموضوع.

قائمة أرقام الهواتف الخاصة بالإذاعات المحلية التي تسمح للمواطن بالتبليغ عن حرائق الغابات

دليل

الاذاعات المحلية

رقم الهاتف

01

اذاعة ادرار

049 36 89 06

02

اذاعة الشلف

027 79 26 26

03

اذاعة الاغواط

029 14 53 28

04

اذاعة أم البواقي

032 54 12 12

05

اذاعة باتنة

033 81 30 30

06

اذاعة بجاية

034 10 72 72

07

اذاعة بسكرة

033 52 05 05

08

اذاعة بشار

049 21 73 49

09

اذاعة البليدة

025 40 11 11

10

اذاعة البويرة

026 74 19 19

11

اذاعة تمنراست

029 32 01 01

12

اذاعة تبسة

037 55 07 07

13

اذاعة تلمسان

043 41 74 03

14

اذاعة  تيارت

048 41 62 26

15

اذاعة تيزي وزو

026 12 90 41

16

اذاعة الجزائر  (اذاعة البهجة)

023 70 90 90

17

اذاعة الجلفة

027 92 12 72

18

اذاعة جيجل

034 49 69 65

19

اذاعة سطيف

036 51 44 22

20

اذاعة سعيدة

048 51 18 18

21

اذاعة سكيكدة

038 75 77 52

22

اذاعة سيدي بلعباس

048 76 17 17

23

اذاعة عنابة

038 40 54 54

24

اذاعة قالمة

037 14 32 32

25

اذاعة قسنطينة

031 88 33 14

26

اذاعة مدية

025 78 50 35

27

اذاعة مستغانم

045 41 30 30

28

اذاعة مسيلة

035 54 54 54

29

اذاعة معسكر

045 75 28 28

30

اذاعة ورقلة

029 70 32 32

31

اذاعة وهران

041 84 87 24

32

اذاعة البيض

049 61 37 37

33

اذاعة اليزي

029 41 00 01

34

اذاعة برج بوعريريج

035 74 82 82

35

اذاعة بومرداس

024 94 14 24

36

اذاعة الطارف

038 30 36 11

37

اذاعة تندوف

049 37 23 23

38

اذاعة تيسمسيلت

046 57 64 64

39

اذاعة الوادي

032 24 54 54

40

اذاعة خنشلة

032 72 75 69

41

اذاعة سوق أهراس

037 82 48 49

42

اذاعة تيبازة

024 37 67 67

43

اذاعة ميلة

031 47 47 03

44

اذاعة عين الدفلى

027 50 12 12

45

اذاعة النعامة

049 59 58 00

46

اذاعة عين تيموشنت

043 61 11 11

47

اذاعة غرداية

029 23 47 47

48

اذاعة غليزان

046 71 85 85

 

المصدر: الإذاعة الجزائرية

أوسمة:

الجزائر, مجتمع

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