يوم مفتوح للإذاعات المحلية حول حـــرائق الغابــات

أعلنت وزارة الاتصال في بيان لها أول أمس السبت عن وضع خط أحمر على مستوى الإذاعات المحلية عبر الـ48 ولاية مخصصا للتبليغ عن حرائق الغابات أو لطلب النجدة.
وأوضح المصدر ذاته ان "الخط الاحمر سيكون بمثابة جسر وارضية للاتصال المستعجل من خلال وضع خطوط هاتفية و وسائط إعلامية اخرى في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة و طيلة أيام الأسبوع لتمكين الإذاعات المحلية من نقل سائر المعلومات الواردة من المواطنين و/أو المؤسسات و التي من شأنها المساهمة إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين المتواجدين في الميدان في التحسيس و التوعية حول هذه الآفة والوقاية من اندلاع الحرائق و الاسراع في نجدة الاشخاص الذي يواجهون الخطر وتسهيل تداول المعلومة والوقاية".
وتهدف هذه المبادرة إلى مس اكبر عدد من المواطينين خاصة وتزامنها مع فترة تنقل معظمهم لقضاء عطلتهم الصيفية.
كما ستلعب الاذاعة دور الوسيط في هذا اليوم المفتوح لاشراك المواطن في عملية التحسيس بخطورة حرائق الغابات ،إلى جانب قيام القنوات الوطنية بتنظيم حصص خاصة حول هذا الموضوع.
قائمة أرقام الهواتف الخاصة بالإذاعات المحلية التي تسمح للمواطن بالتبليغ عن حرائق الغابات
|
دليل
|
الاذاعات المحلية
|
رقم الهاتف
|
01
|
اذاعة ادرار
|
049 36 89 06
|
02
|
اذاعة الشلف
|
027 79 26 26
|
03
|
اذاعة الاغواط
|
029 14 53 28
|
04
|
اذاعة أم البواقي
|
032 54 12 12
|
05
|
اذاعة باتنة
|
033 81 30 30
|
06
|
اذاعة بجاية
|
034 10 72 72
|
07
|
اذاعة بسكرة
|
033 52 05 05
|
08
|
اذاعة بشار
|
049 21 73 49
|
09
|
اذاعة البليدة
|
025 40 11 11
|
10
|
اذاعة البويرة
|
026 74 19 19
|
11
|
اذاعة تمنراست
|
029 32 01 01
|
12
|
اذاعة تبسة
|
037 55 07 07
|
13
|
اذاعة تلمسان
|
043 41 74 03
|
14
|
اذاعة تيارت
|
048 41 62 26
|
15
|
اذاعة تيزي وزو
|
026 12 90 41
|
16
|
اذاعة الجزائر (اذاعة البهجة)
|
023 70 90 90
|
17
|
اذاعة الجلفة
|
027 92 12 72
|
18
|
اذاعة جيجل
|
034 49 69 65
|
19
|
اذاعة سطيف
|
036 51 44 22
|
20
|
اذاعة سعيدة
|
048 51 18 18
|
21
|
اذاعة سكيكدة
|
038 75 77 52
|
22
|
اذاعة سيدي بلعباس
|
048 76 17 17
|
23
|
اذاعة عنابة
|
038 40 54 54
|
24
|
اذاعة قالمة
|
037 14 32 32
|
25
|
اذاعة قسنطينة
|
031 88 33 14
|
26
|
اذاعة مدية
|
025 78 50 35
|
27
|
اذاعة مستغانم
|
045 41 30 30
|
28
|
اذاعة مسيلة
|
035 54 54 54
|
29
|
اذاعة معسكر
|
045 75 28 28
|
30
|
اذاعة ورقلة
|
029 70 32 32
|
31
|
اذاعة وهران
|
041 84 87 24
|
32
|
اذاعة البيض
|
049 61 37 37
|
33
|
اذاعة اليزي
|
029 41 00 01
|
34
|
اذاعة برج بوعريريج
|
035 74 82 82
|
35
|
اذاعة بومرداس
|
024 94 14 24
|
36
|
اذاعة الطارف
|
038 30 36 11
|
37
|
اذاعة تندوف
|
049 37 23 23
|
38
|
اذاعة تيسمسيلت
|
046 57 64 64
|
39
|
اذاعة الوادي
|
032 24 54 54
|
40
|
اذاعة خنشلة
|
032 72 75 69
|
41
|
اذاعة سوق أهراس
|
037 82 48 49
|
42
|
اذاعة تيبازة
|
024 37 67 67
|
43
|
اذاعة ميلة
|
031 47 47 03
|
44
|
اذاعة عين الدفلى
|
027 50 12 12
|
45
|
اذاعة النعامة
|
049 59 58 00
|
46
|
اذاعة عين تيموشنت
|
043 61 11 11
|
47
|
اذاعة غرداية
|
029 23 47 47
|
48
|
اذاعة غليزان
|
046 71 85 85
المصدر: الإذاعة الجزائرية