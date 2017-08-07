يوم مفتوح للإذاعات المحلية حول حـــرائق الغابــات

أعلنت وزارة الاتصال في بيان لها أول أمس السبت عن وضع خط أحمر على مستوى الإذاعات المحلية عبر الـ48 ولاية مخصصا للتبليغ عن حرائق الغابات أو لطلب النجدة.

وأوضح المصدر ذاته ان "الخط الاحمر سيكون بمثابة جسر وارضية للاتصال المستعجل من خلال وضع خطوط هاتفية و وسائط إعلامية اخرى في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة و طيلة أيام الأسبوع لتمكين الإذاعات المحلية من نقل سائر المعلومات الواردة من المواطنين و/أو المؤسسات و التي من شأنها المساهمة إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين المتواجدين في الميدان في التحسيس و التوعية حول هذه الآفة والوقاية من اندلاع الحرائق و الاسراع في نجدة الاشخاص الذي يواجهون الخطر وتسهيل تداول المعلومة والوقاية".

وتهدف هذه المبادرة إلى مس اكبر عدد من المواطينين خاصة وتزامنها مع فترة تنقل معظمهم لقضاء عطلتهم الصيفية.

كما ستلعب الاذاعة دور الوسيط في هذا اليوم المفتوح لاشراك المواطن في عملية التحسيس بخطورة حرائق الغابات ،إلى جانب قيام القنوات الوطنية بتنظيم حصص خاصة حول هذا الموضوع.

قائمة أرقام الهواتف الخاصة بالإذاعات المحلية التي تسمح للمواطن بالتبليغ عن حرائق الغابات

دليل الاذاعات المحلية رقم الهاتف 01 اذاعة ادرار 049 36 89 06 02 اذاعة الشلف 027 79 26 26 03 اذاعة الاغواط 029 14 53 28 04 اذاعة أم البواقي 032 54 12 12 05 اذاعة باتنة 033 81 30 30 06 اذاعة بجاية 034 10 72 72 07 اذاعة بسكرة 033 52 05 05 08 اذاعة بشار 049 21 73 49 09 اذاعة البليدة 025 40 11 11 10 اذاعة البويرة 026 74 19 19 11 اذاعة تمنراست 029 32 01 01 12 اذاعة تبسة 037 55 07 07 13 اذاعة تلمسان 043 41 74 03 14 اذاعة تيارت 048 41 62 26 15 اذاعة تيزي وزو 026 12 90 41 16 اذاعة الجزائر (اذاعة البهجة) 023 70 90 90 17 اذاعة الجلفة 027 92 12 72 18 اذاعة جيجل 034 49 69 65 19 اذاعة سطيف 036 51 44 22 20 اذاعة سعيدة 048 51 18 18 21 اذاعة سكيكدة 038 75 77 52 22 اذاعة سيدي بلعباس 048 76 17 17 23 اذاعة عنابة 038 40 54 54 24 اذاعة قالمة 037 14 32 32 25 اذاعة قسنطينة 031 88 33 14 26 اذاعة مدية 025 78 50 35 27 اذاعة مستغانم 045 41 30 30 28 اذاعة مسيلة 035 54 54 54 29 اذاعة معسكر 045 75 28 28 30 اذاعة ورقلة 029 70 32 32 31 اذاعة وهران 041 84 87 24 32 اذاعة البيض 049 61 37 37 33 اذاعة اليزي 029 41 00 01 34 اذاعة برج بوعريريج 035 74 82 82 35 اذاعة بومرداس 024 94 14 24 36 اذاعة الطارف 038 30 36 11 37 اذاعة تندوف 049 37 23 23 38 اذاعة تيسمسيلت 046 57 64 64 39 اذاعة الوادي 032 24 54 54 40 اذاعة خنشلة 032 72 75 69 41 اذاعة سوق أهراس 037 82 48 49 42 اذاعة تيبازة 024 37 67 67 43 اذاعة ميلة 031 47 47 03 44 اذاعة عين الدفلى 027 50 12 12 45 اذاعة النعامة 049 59 58 00 46 اذاعة عين تيموشنت 043 61 11 11 47 اذاعة غرداية 029 23 47 47 48 اذاعة غليزان 046 71 85 85

المصدر: الإذاعة الجزائرية