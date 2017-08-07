أكثر من 6 مليار دينار لتمويل التزود بالماء الشروب للولايات التي تعاني من اضطرابات التوزيع

أكدت وزارة الموارد المائية أن الصندوق الوطني للمياه خصص غلافا ماليا تفوق قيمته 6 مليار دينار جزائري لتمويل عملية إعادة تجديد منشآت الحفر وتخزين و توزيع المياه.

وتعود الأولوية في الاستفادة من هذا الغلاف المالي لهذا المورد الحيوي للولايات التي تعاني كثيرا من الاضطرابات في التزود بالماء الشروب و يتعلق الأمر بولايات: الطارف، عنابة ، البويرة، برج بوعريريج ، البليدة ، تيزي وزو، تبسة ، سوق أهراس ، المدية و سطيف.

هذا وكان وزير الموارد المائية حسين نسيب قد أكد بحر الأسبوع المنصرم أن القطاع سيواصل جهوده لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب وتحسين الخدمة العمومية ضمن برنامج متكامل يستهدف الرفع من وتيرة و سيرورة البرنامج التنموي الخاص بتزويد المواطنين بالماء الشروب و إزالة النقاط السوداء.

وفي هذا الصدد قال وزير الموارد المائية حسين نسيب إنه تم اتخاذ قرار للإسراع في برنامج التنمية الخاص بالمياه الصالحة للشرب ، معلنا أنه تم رصد أكثر من 200 مليار من طرف الدولة من أجل تحسين تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.

وأضاف الوزير حسين نسيب أنه بتضافر الجهود مع السلطات سيتم الإسراع في إزالة النقاط السوداء التي تعيق بعض المواطنين في مجال توزيع المياه الصالحة للشرب خصوصا في فصل الصيف، مشيرا إلى أنه هناك حرص خاص بالنسبة للبلديات الحدودية كسيدي فرج و الحدادة و خضارة التي زودت بالمياه ووضعت لهم خدمة بحيث سيتدفق الماء بنسبة 60 لتر في الثانية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية