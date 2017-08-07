إنقاذ 137 مهاجرا من جنسيات أفريقية متعددة قبالة السواحل الليبية

أنقذ حرس السواحل الليبي 137 مهاجرا كانوا يحاولون الانتقال إلى أوروبا على متن زورق مطاطي من بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال.

وكان المهاجرون المشكلون من جنسيات أفريقية متعددة على متن قارب مطاطي عندما تم اعتراضهم أمس الأحد على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال قرية "صياد" الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وحسب آخر إحصاءات منظمة الهجرة الدولية فإن أكثر من 111 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر البحر منذ الأول من جانفي الماضي بينهم نحو 93500 إلى إيطاليا ، وتوفي أكثر من 2360 شخصا خلال عبور البحر إلى أوروبا.