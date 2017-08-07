مساهل يجدد دعم الجزائر لجهود أمير الكويت لحل الازمة الخليجية

جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل خلال محادثات أجراها أمس الاحد بالكويت مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح دعم الجزائر للجهود التي يبذلها أمير الكويت في سبيل تسوية عاجلة للازمة الخليجية وحل الخلافات القائمة .

وتمحور اللقاء بين الطرفين حول "الوضع في منطقة الخليج حيث يتولى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الوساطة في هذه الأزمة"،حيث تم الاتفاق على أهمية التوصل إلى حل تفاوضي في إطار مجلس التعاون الخليجي.

و قام مساهل الذي وصل أمس إلى الكويت قادما من الدوحة حيث أنهى زيارة عمل في إطار جولته في العالم العربي مع نظيره الكويتي بمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى".

كما جدد الوزيران اللذان استعرضا الأزمات والنزاعات التي تهز العالم العربي لاسيما في ليبيا و سوريا و اليمن "أهمية الحوار و المصالحة الوطنية لوضع حد لهذه الأزمات داعين إلى بعث العمل العربي المشترك من خلال إصلاح الجامعة العربية قصد تمكينها من التكيف مع التغيرات الراهنة".

مساهل يسلم رسالة من الرئيس بوتفليقة الى أمير الكويت

كما استقبل عبد القادر مساهل من طرف امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي سلمه "رسالة صداقة ومحبة وتقدير" بعثها له رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أن "الشيخ صباح كلف بدوره مساهل بتبليغ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحياته الحارة و الأخوية و مشاعر تقديره وتمنياته بالتقدم للشعب الجزائري".



كما استقبل مساهل من طرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح الذي تطرق معه الى " القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي وافاق دعمه وتوسيعه لجميع المجالات".

وبهذه المناسبة عرض وزير الشؤون الخارجية على رئيس مجلس الوزراء الكويتي " فرص الاستثمار التي توفرها السوق الجزائرية في مختلف القطاعات خصوصا

في قطاع الطاقة و الفلاحة و السياحة و الصناعة".

وبخصوص الاستحقاقات القادمة و المدرجة في الأجندة الثنائية لاسيما دورة اللجنة المختلطة" اتفق السيد مساهل و الشيخ جابر المبارك الصباح على تكثيف زيارات وفود رجال الأعمال بهدف تطوير التبادلات الاقتصادية بين البلدين".