وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في حسين داي

لقي أربعة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم،خلال الـ24 ساعة الماضية، اختناقا بغاز أحادي الكربون داخل شقة تقع بحسين داي (الجزائر العاصمة)، حسب ما علم هذا الاثنين لدى مصالح الحماية المدنية.

ويتعلق الأمر بالأب (42 سنة)، الأم (38 سنة) وابنيهما (9 و7 سنوات) حيث تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

من جهة أخرى، وخلال نفس الفترة، سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 6 حوادث مرور وقعت عبر مناطق متفرقة من الوطن.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سطيف بوفاة شخصين على إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 28 ببلدية مزلوق.

كما قامت عناصر الحماية المدنية بانتشال جثث 3 أشخاص توفوا غرقا. ويتعلق الأمر بشخصين توفيا غرقا في الشاطئ المحروس النورس وذلك خارج أوقات عمل جهاز الحراسة ببلدية بومرداس وآخر توفي غرقا بواد تماسين ببلدية العامرة، ولاية عين الدفلى.

وعلى صعيد آخر، تدخل الجهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية من أجل إخماد 17 حريق غابات و5 حرائق أدغال.