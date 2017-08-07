اكتشاف 9 قنابل تقليدية وكمية من المواد الكيميائية بعدة مناطق من الوطن

كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الاحد تسعة قنابل تقليدية الصنع، كمية من المواد الغذائية وعتاد اعلام الي ومواد أخرى في عدة مناطق من الوطن، حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 06 أوت 2017 بكل من سكيكدة/ن.ع.5 والمدية وتيبازة/ن.ع.1 تسع (09) قنابل تقليدية الصنع وكمية من المواد الكيميائية وعتاد إعلام آلي ومواد غذائية وألبسة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقف عناصر الدرك الوطني على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بسيدي بلعباس/ن.ع.2 تاجر مخدرات على متن سيارة نفعية محملة بكمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر ب (454,3) كيلوغرام"--يضيف المصدر ذاته.

من جهة أخرى "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6 ثلاثة (03) مهربين وحجزت (30) جهاز كشف عن المعادن و(17) مولدا كهربائيا و(16) مطرقة ضغط ، فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني(84) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين تموشنت وورقلة وعين قزام"--يضيف بيان وزارة الدفاع .

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج