تصفيات مونديال 2018 : ثلاثي تحكيم أنغولي لمباراة زامبيا-الجزائر

عينت لجنة التحكيم التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" ثلاثي تحكيم أنغولي لإدارة مقابلة زامبيا و الجزائر، المقررة يوم 2 سبتمبر المقبل بملعب هيريوس بلوزاكا، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا-2018، حسب ما نقله الموقع الرسمي للهيئة الكروية الإفريقية.

وسيدير اللقاء المبرمج على الساعة 00ر16 بالتوقيت الجزائري هيلدر مرتينز دي كارفالو بمساعدة مواطنيه ايفانيلدو ميريلاس دي أوسانش و جوليو غونغالفاس دا سيلفا ليموس. الحكم الرابع سيكون جواو أمادو جوما.

ويحمل كارفالو (40 سنة) إشارة الحكم الدولي منذ سنة 2008 حيث أدار عدة منافسات كبرى : 3 مباريات منها نهائي كاس إفريقيا للأمم دون 17 سنة و مقابلتين من من كاس العالم لأقل من 17 سنة في 2011 بالإضافة إلى عدة لقاءات منها نهائي "كوسافا" (مجلس جمعيات كرة القدم في إفريقيا الجنوبية) سنة 2009.

وبالنسبة للقاء العودة المقرر يوم 5 سبتمبر لحساب الجولة الرابعة اختارت "الكاف" ثلاثي تحكيم من مالي بقيادة محمادو كايتا بمساعدة دريسا كاموري نيار و موريبا دياكيتي و سيكون الحكم البديل بوب تراوري من مالي.

ويحمل الحكم محمادو كايتا (34 سنة) الشارة الدولية منذ 2011 بينما دياكيتي (37 سنة) فهو دولي منذ 2012 و بوبو تراوري (37 سنة) منذ 2014.

وسبق لكايتا إدارة مباراة تنزانيا-الجزائر في 2015 لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم و كذا مباريات للأندية الجزائرية سيما اتحاد الجزائر و وفاق سطيف خلال كؤوس إفريقيا للأندية.

وكان من بين الحكام الذين شاركوا في الدورة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج