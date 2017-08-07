شبيبة القبائل : سحــب الثقـة من الرئيـس محنـد شـريف حنـاشـي

07/08/2017 - 17:23

قرر أعضاء مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل سحب الثقة من الرئيس محند شريف حناشي خلال الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت  بمقر الفريق بولاية تيزي وزو  هذا الاثنين.

كما قرر المساهمون أيضا خلال الجمعية العامة تنصيب لجنة مديرة يرأسها مليك  عزلاف لتسيير شؤون الفريق.

ويتواجد نادي شبيبة القبائل حاليا في تربص بتونس تحت قيادة المدربين مراد  رحموني وفوزي موسوني اللذين سيواصلان مهمتهما على رأس الفريق بقرار من مجلس  الادارة رغم تعرضهما للاقالة من الرئيس محند شريف حناشي الذي توصل الى إتفاق  مع المدرب الايطالي أنريكو فابرو الذي تنقل الخميس الفارط الى تونس لقيادة  النادي.

وتحت رئاسة حناشي (67 عاما) أحرزت شبيبة القبائل العديد من الالقاب على الصعيدين المحلي والافريقي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج

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كرة القدم, الرابطة 1

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