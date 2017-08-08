تناول السكر يسبب الاكتئاب والسمنة

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن هناك علاقة بين السكر والاكتئاب لدى الانسان وبينت أن خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية يزداد لدى الرجال عند تناولهم السكر.

ونوهت الدراسة أن الخطر يكمن في تناول أكثر من 67 غراما من السكر يومياً أي ما يعادل زجاجة من المشروبات الغازية.

وبينت في الإطار ذاته، أن تناول السكر من شأنه أن يزيد بالإصابة بأمراض مثل الاكتئاب والسمنة مشيرة أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر يسبب القلق.

كما أن أكثر من 300 مليون شخص يعانون من الاكتئاب في العالم وذلك حسب فريق بريطاني من جامعة لندن.

المصدر :وكالات