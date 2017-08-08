دراجات هوائية تشاركية.. موضة صينية جديدة لتفادي الزحام

تزين الدراجات الهوائية "التشاركية" ذات التصاميم والألوان المختلفة، شوارع مدن عديدة في الصين، حيث باتت إحدى وسائل النقل الجاذبة للصينيين لسهولة حركتها وكلفتها المتدنية.

وتستقطب هذه الدراجات التي يمكن فك قفلها الإلكتروني، عبر تطبيق على الهواتف الذكية، نحو 300 مليون صيني، حيث أصبحت وسيلة النقل المفضلة لهم في المسافات القصيرة، بحسب وكالة "الأناضول".

وتعتمد تقنية الدراجات التشاركية على نظام التموضع العالمي "جي بي اس GPS" حيث يمكن لأي مستخدم للتطبيق الخاص بها على الهاتف، العثور عليها في أقرب مكان يتواجد فيه.

وبفضل إمكانية العثور على أقرب دراجة، فلا داعي لمواقف خاصة بها، على غرار وسائل النقل العام، حيث يمكن مصادفة الدراجات في أي مكان وامتطائها بعد فتح القفل عبر مسح "الباركود" (رمز الاستجابة السريع) من خلال التطبيق المحمل على الهاتف.

ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة يتحتم على المستخدم تسجيل بياناته الشخصية الحقيقية عبر التطبيق، الذي يمكن من خلاله دفع تكلفة ركوب الدراجة، بواسطة الهاتف.

ولاستخدام هذه الدراجات ينبغي دفع تأمينات تتراوح بين 14 و43 دولاراً للشركة من خلال الهاتف، ما ثمن ركوب الدراجات التشاركية التي يقدر عددها بنحو 30 مليون دراجة منتشرة في أرجاء البلاد، فيبلغ نحو 1 يوان صيني (0.14 دولار) للساعة الواحدة.

وبعد استكمال المشوار، يقوم المستخدم بركن الدراجة في مكان مناسب وقفلها، ودفع ثمن الرحلة عبر الهاتف، فيما تتيح أجهزة رصد التموضع، للمستخدم التالي العثور عليها.

المصدر : وكالات