الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة تطيح بشبكة إجرامية تحترف تزوير العملية الوطنية

أكدت رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر الملازم الأول سعاد أونيس أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمال الذهبية بزرالدة (ولاية الجزائر) تمكنت مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من ستة أفراد تحترف تزوير العملة الوطنية ببلديات العاصمة وخاصة بزرالدة.

وقالت الملازم الأول سعاد أونيس هذا الثلاثاء في تصريح للصحافة عقب عرض الأجهزة المستخدمة في تزوير النقود و كذا الموقوفين الست على مستوى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمال الذهبية بزرالدة أن هذه القضية انطلقت "استنادا إلى معلومات وردت إلى الدرك الوطني مفادها قيام مجموعة من الأشخاص في العشرينات من العمر بالترويج بالعملة الوطنية المزورة على مستوى المركب السياحي لزرالدة أين تم تكثيف التحريات للقبض على المشتبه فيهم".

وأضافت المتحدثة ذاتها في ذات السياق أنه "بتاريخ الـ 4 أوت منتصف الليل تم توقيف أفراد الشبكة على مستوى المركب السياحي لزرالدة وهم متلبسين و بصدد الترويج للعملة الوطنية المزورة في حين تم توقيف الرأس المدبر و زعيم الشبكة ببلدية الدار البيضاء".

وأبرزت الملازم الأول أونيس أنه "وبعد عمليات التفتيش على مستوى مساكن المشتبه فيهم تم العثور على مبالغ مالية مزورة و كذا المعدات و الأجهزة المستخدمة في هذا النشاط والمتمثلة في 4 طابعات مختلفة الأصناف و جهازي سكانير ووحدة مرزيه وقصاصات ورقية و 43 أقراص مضغوطة" .

و أشارت رئيسة خلية الاتصال و العلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر إلى انه "سيتم تقديم أفراد العصابة أمام العدالة بعد استكمال إجراءات التحقيق".