المواطنــون يتجــاوبون مــع" الخــط الأحمر" الخاص بحرائق الغابات عبر الإذاعات المحلية

لقيت المبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصال السبت الماضي والمتمثلة في يوم مفتوح حول "حرائق الغابات" عبر خط أحمر تم وضعه على مستوى الاذاعات المحلية عبر 48 ولاية للتبليغ عن حرائق الغابات تجاوبا معتبرا من قبل المواطنين .

و أشارت الاحصائيات التي قدمتها اليوم الثلاثاء الاذاعة الجزائرية أن عدد المكالمات التي تم استقبالها في الفقرات المبرمجة ظهيرة ال 5 أوت و صبيحة ال6 اوت الجاري بلغ 1020 مكالمة هاتفية من مواطنين رحبوا بهذه المبادرة الطيبة و 14 اتصال آخر تم التبليغ فيه عن حرائق الغابات.

وتمحورت انشغالات المواطنين المتصلين حول مواضيع متنوعة تتعلق أهمها بالتأمينات وكيفية التعويض عن الخسائر جراء الحرائق وأهداف المتسببين في ذلك وكذا الفائدة من هذا العمل الإجرامي والعقوبات المسلطة قانونا للمتسببين في الحرائق.

هذا وتلقت اذاعة البويرة 34 مكالمة هاتفية عبر الخط الأحمر 026741919 الذي وضع تحت تصرف المستمعين حسبما أفاد به مدير اذاعة البويرة خالد اكشوط في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة .

وأضاف خالد اكشوط أن المواطنين المتصلين طرحوا الكثير من التساؤلات حول أسباب هذه الحرائق وكيفية تعويض الخسائر وحماية الثروة الغابية مؤكدا سعي الإذاعة من خلال هذه المبادرة أن تكون جسر تواصل بين السلطات العمومية والمواطن.

جدول خاص باحصائيات المكالمات الهاتفية عبر الخط الاحمر المخصص للتبليغ عن حرائق الغابات من قبل الاذاعات المحلية

ملاحظة: هذه الارقام تتعلق بالمكالمات التي تم استقبالها في الفضاءات التفاعلية المبرمجة بعد ظهر يوم 05 وصباح يوم 06 اوت 2017