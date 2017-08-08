المواطنــون يتجــاوبون مــع" الخــط الأحمر" الخاص بحرائق الغابات عبر الإذاعات المحلية

08/08/2017 - 14:50

لقيت المبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصال السبت الماضي والمتمثلة في يوم مفتوح حول "حرائق الغابات" عبر خط أحمر تم وضعه على مستوى الاذاعات المحلية عبر 48 ولاية للتبليغ عن حرائق الغابات تجاوبا معتبرا من قبل المواطنين .

و أشارت الاحصائيات  التي قدمتها اليوم الثلاثاء  الاذاعة الجزائرية  أن عدد  المكالمات التي تم استقبالها في الفقرات المبرمجة ظهيرة ال 5 أوت و صبيحة  ال6 اوت الجاري  بلغ  1020 مكالمة هاتفية من مواطنين رحبوا بهذه  المبادرة  الطيبة و 14 اتصال آخر تم التبليغ فيه عن حرائق الغابات.

وتمحورت انشغالات المواطنين المتصلين حول مواضيع متنوعة تتعلق أهمها بالتأمينات وكيفية التعويض عن الخسائر جراء الحرائق وأهداف المتسببين في ذلك وكذا الفائدة من هذا العمل الإجرامي والعقوبات المسلطة قانونا للمتسببين في الحرائق.

هذا وتلقت اذاعة البويرة 34 مكالمة هاتفية عبر الخط الأحمر 026741919  الذي وضع تحت تصرف المستمعين  حسبما أفاد به مدير اذاعة البويرة خالد اكشوط في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة .

وأضاف خالد اكشوط أن المواطنين المتصلين طرحوا الكثير من التساؤلات حول أسباب هذه الحرائق وكيفية تعويض الخسائر وحماية الثروة الغابية مؤكدا سعي الإذاعة من خلال هذه المبادرة أن تكون جسر تواصل بين السلطات العمومية والمواطن.

جدول خاص باحصائيات المكالمات الهاتفية عبر الخط الاحمر المخصص للتبليغ عن حرائق الغابات من قبل الاذاعات المحلية

ملاحظة: هذه الارقام تتعلق بالمكالمات التي تم استقبالها في الفضاءات التفاعلية المبرمجة بعد ظهر يوم 05 وصباح يوم 06 اوت 2017

الاذاعات المحلية

عدد المكالمات التي تم استقبالها لتعزيز هذه المبادرة

عدد المكالمات المستقبلة للتبليغ عن حرائق الغابات

ادرار

48

 

الشلف

68

 

الاغواط

04

 

ام البواقي

47

 

باتنة

30

05

بجاية

21

 

بسكرة

00

 

بشار

00

 

البليدة

22

 

البويرة

30

 

تمنراست

00

 

تبسة

27

 

تلمسان

11

 

تيارت

09

 

تيزي وزو

20

 

الجزائر (اذاعة البهجة)

30

 

الجلفة

11

 

جيجل

05

 

سطيف

22

 

سعيدة

53

 

سكيكدة

35

 

سيدي بلعباس

60

 

عنابة

05

05

قالمة

28

 

قسنطينة

24

 

المدية

18

 

مستغانم

43

 

المسيلة

12

 

معسكر

19

 

ورقلة

36

01

وهران

27

 

البيض

00

 

اليزي

00

 

برج بوعريريج

08

 

بومرداس

15

 

الطارف

13

03

تندوف

00

 

تيسمسيلت

10

 

الوادي

03

 

خنشلة

15

 

سوق اهراس

17

 

تيبازة

42

 

ميلة

20

 

عين الدفلى

16

 

النعامة

18

 

عين تيموشنت

19

 

غرداية

16

 

غليزان

43

 

 

مجموع المكالمات التي تم استقبالها: 1020

14 مكالمة هاتفية

 

أوسمة:

الجزائر

طالع ايضاً

يوم مفتوح للإذاعات المحلية حول حـــرائق الغابــات
حــرائق الغابات : ســونلغـاز تعلـن تـعويض المتضـررين من الانقطــاعات الكهــربائيـة
1700 حريق منذ جوان تتلف 1400 هكتار من الغابات.. وبدوي يدعو للتجند التام للتحكم فيها
بدوي: توقيف عدة أشخاص تسببوا في اندلاع حرائق الغابات التي تعرفها بعض الولايات