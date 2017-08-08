أزيــد من 24 ألف تدخل لمصالح الحماية المدنية خــلال أسبــوع

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الأسبوع الماضي، 24536 تدخل شمل حوادث المرور، الحوادث المنزلية،الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات، حسب ما أفادت به هذا الثلاثاء حصيلة لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أنه "خلال الفترة الممتدة ما بين 30 جويلية إلى 05 أوت 2017 سجلت وحدات الحماية المدنية 24536 تدخل، وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور،الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات".

وأشارت الحصيلة إلى قيام وحدات الحماية المدنية ب11376 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، تم خلالها إسعاف وإجلاء 1497 جريح وتحويل 9517 مريض إلى المستشفيات.

وفيما يخص حوادث المرور, قامت ذات المصالح ب 2605 تدخل في 1442 حادث مرور أدى إلى وفاة 35 شخصا وجرح 1870 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية.

وقد تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية جيجل بوفاة 4 أشخاص وجرح 102 آخرين في 47 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب 4883 تدخل سمح بإخماد 3594 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة, بالإضافة إلى 5672 تدخل لتغطية 5014 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج