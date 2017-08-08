غــزال تــاسع جــزائــري يحـمــل ألــوان جــمـعيــة مـــونــاكــو

08/08/2017 - 15:15

أصبح الجناح الدولي رشيد غزال، الذي وقع الاثنين عقدا لمدة أربعة مواسم مع جمعية موناكو، تاسع لاعب جزائري في التاريخ، يحمل ألوان النادي بطل فرنسا لكرة القدم لموسم 2016-2017، و ذلك منذ سنة 1950.

وكان أول جزائري يلعب لصاحب اللونين الأحمر و الأبيض، وسط الميدان نورالدين بن علي ما بين 1950 و 1952، متبوعا بحارس المرمى عبد الرحمن بوبكر خلال الثورة  التحريرية المجيدة (1954-1958).

خلال تلك الفترة، عرف نادي موناكو قدوم المدافع الأسطوري لفريق جبهة التحرير  الوطني، مصطفى زيتوني الذي لعب له من 1954 إلى 1958 قبل ان يلتحق برائد القبة  بعد الاستقلال (1964-1967).

أما المهاجم المرحوم عبد العزيز بن تيفور، أحد أعضاء فريق جبهة التحرير  الوطني، فقد ترك بصماته في نادي إمارة موناكو ما بين 1955 و 1958 حيث سجل 56  هدفا في 246 مباراة قبل تلبية نداء الوطن و الالتحاق بفريق الجبهة بتونس. 

وسط الميدان حسن شبري اكتفى من جهته بموسم واحد (1956-1957) مع فريق موناكو. 

ووجب انتظار 36 سنة كاملة لرؤية جزائري آخر يلتحق بهذا الفريق.

ويتعلق الأمر بالمهاجم بن سعد بطاهر خلال موسم 1994-1995، ليأتي الدور في الموسم الموالي، على وسط الميدان الدولي علي بن عربية الذي لعب إلى غاية موسم 1998،  خاض خلالها 121 مقابلة و سجل 12 هدفا، ونجح بن عربية مع موناكو، في التتويج  بلقب البطولة الفرنسية و الكأس الممتازة خلال سنة 1997.     

أخيرا، التحق الدولي موسى صايب بموناكو لفترة قصيرة في موسم 2001-2002 حيث  لعب 7 مباريات فقط مسجلا هدفا واحدا.

قائمة اللاعبين الجزائريين الذين التحقوا بموناكو:

الإسم                               الفترة                            المنصب

1 . نور الدين بن علي         1950 -1952       وسط ميدان

2 . عبد الرحمن بوبكر         1954-1958                    حارس مرمى

3 . مصطفى زيتوني           1954-1958                    مدافع

4 . عبد العزيز بن تيفور 1955 -1958              مهاجم

5 . حسن شبري                1956-1957                    وسط ميدان

6 . بن سعد بطاهر             1994-1995                    مهاجم

7 . علي بن عربية             1995-1998                    وسط ميدان

8 . موسى صايب              2001-2002                    وسط ميدان

9 . رشيد غزال                             2017                 مهاجم. 

رياضة, كرة القدم