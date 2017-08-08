غــزال تــاسع جــزائــري يحـمــل ألــوان جــمـعيــة مـــونــاكــو

أصبح الجناح الدولي رشيد غزال، الذي وقع الاثنين عقدا لمدة أربعة مواسم مع جمعية موناكو، تاسع لاعب جزائري في التاريخ، يحمل ألوان النادي بطل فرنسا لكرة القدم لموسم 2016-2017، و ذلك منذ سنة 1950.

وكان أول جزائري يلعب لصاحب اللونين الأحمر و الأبيض، وسط الميدان نورالدين بن علي ما بين 1950 و 1952، متبوعا بحارس المرمى عبد الرحمن بوبكر خلال الثورة التحريرية المجيدة (1954-1958).

خلال تلك الفترة، عرف نادي موناكو قدوم المدافع الأسطوري لفريق جبهة التحرير الوطني، مصطفى زيتوني الذي لعب له من 1954 إلى 1958 قبل ان يلتحق برائد القبة بعد الاستقلال (1964-1967).

أما المهاجم المرحوم عبد العزيز بن تيفور، أحد أعضاء فريق جبهة التحرير الوطني، فقد ترك بصماته في نادي إمارة موناكو ما بين 1955 و 1958 حيث سجل 56 هدفا في 246 مباراة قبل تلبية نداء الوطن و الالتحاق بفريق الجبهة بتونس.

وسط الميدان حسن شبري اكتفى من جهته بموسم واحد (1956-1957) مع فريق موناكو.

ووجب انتظار 36 سنة كاملة لرؤية جزائري آخر يلتحق بهذا الفريق.

ويتعلق الأمر بالمهاجم بن سعد بطاهر خلال موسم 1994-1995، ليأتي الدور في الموسم الموالي، على وسط الميدان الدولي علي بن عربية الذي لعب إلى غاية موسم 1998، خاض خلالها 121 مقابلة و سجل 12 هدفا، ونجح بن عربية مع موناكو، في التتويج بلقب البطولة الفرنسية و الكأس الممتازة خلال سنة 1997.

أخيرا، التحق الدولي موسى صايب بموناكو لفترة قصيرة في موسم 2001-2002 حيث لعب 7 مباريات فقط مسجلا هدفا واحدا.

قائمة اللاعبين الجزائريين الذين التحقوا بموناكو:

الإسم الفترة المنصب

1 . نور الدين بن علي 1950 -1952 وسط ميدان

2 . عبد الرحمن بوبكر 1954-1958 حارس مرمى

3 . مصطفى زيتوني 1954-1958 مدافع

4 . عبد العزيز بن تيفور 1955 -1958 مهاجم

5 . حسن شبري 1956-1957 وسط ميدان

6 . بن سعد بطاهر 1994-1995 مهاجم

7 . علي بن عربية 1995-1998 وسط ميدان

8 . موسى صايب 2001-2002 وسط ميدان

9 . رشيد غزال 2017 مهاجم.