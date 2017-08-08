اكتشاف اربع بطاريات ومواد صناعة المتفجرات بعين الدفلى

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الاثنين بعين الدفلى أربع بطاريات و(125) لترا من المواد الكيميائية (الأمونيترات) التي تدخل في صناعة المتفجرات فيما تم العثور على (534) خرطوشة من مختلف العيارات ببسكرة حسب ما اورده الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى/ن.ع.1 كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 07 أوت 2017 على أربع (04) بطاريات و(125) لترا من المواد الكيميائية (الأمونيترات) التي تدخل في صناعة المتفجرات فيما تم العثور على (534) خرطوشة من مختلف العيارات ببسكرة/ن.ع.4 ".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك بتلمسان/ن.ع.2 كمية تقدر ب(116) كيلوغرام من الكيف المعالج, يضيف البيان .

من جهة أخرى أحبط حراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5 محاولة هجرة غير شرعية ل (16) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع فيما تم توقيف (48) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و أدرار وبشار وورقلة" .

المصدر : الإذاعة الجزائرية /واج