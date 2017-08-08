الألعاب الإفريقية للشباب2018 : رسميا ..طبعة الجزائرمؤهلة إلى أولمبياد بوينوس آيريس

ستكون الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب، المقررة بالجزائر (4-17 جويلية 2018), مؤهلة إلى الألعاب الاولمبية للشباب ببوينوس آيريس الأرجنتينية حسب ما كشفت عنه جمعية اللجان الوطنية الاولمبية الإفريقية على موقعها الرسمي.

وأفادت الهيئة في بيان لها: قررت اللجنة الاولمبية الدولية رسميا جعل الألعاب الإفريقية للشباب مؤهلة إلى اولمبياد الشباب ببوينوس آيريس.

وأضاف المصدر: يأتي هذا القرار بعد تمديد الى 31 يوليو 2018 تواريخ التصفيات المؤهلة لاولمبياد الشباب في الرياضات الفردية.

وأفاد البيان أيضا: هناك إمكانية اعتماد رياضتين جماعيتين لتكون مؤهلتين في موعد الجزائر إلى الاولمبياد ويتعلق الأمر بالهوكي و الريغبي شريطة موافقة الاتحاديتين الدوليتين لهذين الاختصاصين.

وجرت الطبعة الأولى للألعاب الإفريقية للشباب في 2010 بالمغرب قصد تقريب رياضيي القارة من بعضهم ومنحهم أكثر تنافسية وبلوغ اكبر عدد من الرياضات الممارسة, في حين جرت الألعاب الإفريقية الثانية في 2014 ببوتسوانا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية