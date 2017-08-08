روما تتخلى نهائيا عن استقدام محرز

قررت جمعية روما (الدرجة الإيطالية الأولى لكرة القدم)، التخلي نهائيا عن فكرة استقدام لاعب الوسط الدولي الجزائري لنادي ليستر الانجليزي (الدوري الممتاز)، رياض محرز، بعد الرفض المتكرر للعروض التي قدمها لنادي "الثعالب"، حسب ما أجمعت عليه اليوم الثلاثاء الصحافة المحلية.

ويقدر العرض الأخير لنادي روما ب35 مليون أورو، حيث حذر المدير الرياضي لنادي العاصمة الإيطالية مونشي، بأن فريقه ليس مستعدا لتلبية مطالب الانجليز المالية.

وكان الجناح الجزائري (26 سنة)، المرتبط بعقد مع ليستر حتى عام 2020 و المطلوب أيضا من نادي أرسنال، قد أبدى رغبته في تغيير الأجواء عقب موسم 2016-2017 حيث حدد ناديه الحالي مبلغ 50 مليون أورو مقابل التخلي عنه، وهو ما رفضته أغلبية الأندية، قبل ان يخفض فريق "الثعالب" المطلب.

بعد موسم استثنائي تميز بتسجيله ل17 هدفا و لقب في الدوري الممتاز، انخفض مردود الجناح الجزائري حيث اكتفى مع الفريق في الموسم الماضي (سجل 6 أهداف فقط) بالمركز ال12، لكنه تمكن من التأهل للدور ربع النهائي لرابطة الأبطال الأوروبية في أول مشاركة له في هذه المنافسة الشهيرة.

وكان محرز، خريج مدرسة لوهافر الفرنسية، قد التحق بليستر في يناير 2014، ليصعد معه بعد ستة أشهر، للدوري الانجليزي الممتاز.