مونديال كرة اليد لأقل من 19 سنة: انهزام المنتخب الجزائري أمام جورجيا

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 19 عاما (ذكور) أمام نظيره من جورجيا بنتيجة (24-28)، الشوط الأول (8-16) لحساب الجولة الأولىلبطولة العالم-2017 لهذا الصنف العمري (المجموعة الثانية) الثلاثاء بتبيليسي.

ولحساب نفس المجموعة تغلبت ايسلندا على اليابان (26-24) و ألمانيا على الشيلي (39-22).

وسيخوض الخضر الذين وصلوا العاصمة الجورجية ساعات قليلة فقط قبل انطلاق لقائهم الأول، مباراتهم الثانية يوم الاربعاء (سا 00ر17 بالتوقيت الجزائري) أمام ألمانيا.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة للدور ثمن النهائي.

الاذاعة الجزائرية/وأج