مســعــودي للثقـافية: الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للكتاب بين26 أكتوبر و 04 نوفمبر

أعلن محافظ الصالون الدولي للكتاب حميدو مسعودي أن الطبعة الثانية والعشرين للتظاهرة ستكون بين 26 أكتوبر و 04 نوفمبر، بينما ستكون دولة جنوب إفريقيا ضيفة الشرف .

و قال حميدو مسعودي في حوار للإذاعة الثقافية، إن ضيفة شرف الطبعة ستكون دولة جنوب إفريقيا حسب ما اوصى به وزير الثقافة ، مشيرا إلى أن الصالون سيتضمن فعاليات عدة تحتفل بالأدب الإفريقي .

وعن الأسماء التي ستحضر الصالون ، كشف حميدو مسعودي أن المحافظة ستتشرف بإستضافة الروائي الكبير أمين معلوف الذي أعطى موافقة مبدئية لحضوره المعرض إضافة إلى الأديبة ربيعة جلطي وأسماء سيتم الإعلان عنها بعد تأكيد حضورها.

وحول ما أشيع عن الحد من مشاركة الكتاب الديني في الطبعة الثانية و العشرين، قال حميدو إن حديثه عن إعطاء الاولوية للكتاب العلمي لايعني تهميش الأصناف الأخرى ، كاشفا ميزانية الصالون بلغت 80 مليون دينار إضافة الى بعض الوعود من شركات خاصة مستعدة لدعم الصالون .

المصدر : الإذاعة الجزائرية