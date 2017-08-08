برلمان جنوب إفريقيا يرفض سحب الثقة عن زوما

صوت برلمان جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء برفض سحب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما عقب صدور مذكرة لإجراء اقتراع برلماني سري على خلفية اتهامات وجهت إليه بالفساد وتجاوز صلاحياته.

وأعلنت رئيسة برلمان جنوب إفريقيا باليكا مبيتي في تصريح اليوم أن 198 نائبا عارضوا سحب الثقة من رئيس البلاد مقابل موافقة 177 صوتا من نواب المعارضة وامتناع تسعة نواب عن التصويت.

واستطاع الرئيس زوما النجاة من مذكرة سحب الثقة منه مستفيدا من مساندة معظم نواب الحزب الوطني الإفريقي الحاكم في البلاد الذي ينتمي إليه رغم الانقسامات المتزايدة حوله حيث تضاعفت حدة الانتقادات الموجهة إليه حتى من داخل الحزب في ظل تهم له بالفساد وتزايد المشاكل الاقتصادية في البلاد.

ويشغل النواب التابعون لحزب المؤتمر الوطني 249 مقعدا برلمانيا من أصل 400 وتسيطر المعارضة على 151 مقعدا فيما كانت المذكرة التي تقدم بها رئيس حزب التحالف الديمقراطي المعارض بحاجة إلى تأييد 201 صوت داخل البرلمان.

وقادت عدة أحزاب معارضة آلاف المتظاهرين المناهضين لزوما خارج مقر الجمعية الوطنية قبل التصويت بينما تجمع مؤيدو الرئيس في تظاهرة منافسة قبل بدأ عملية التصويت.

يشار إلى أن رئيس جنوب إفريقيا الذي تنتهي فترة رئاسته عام 2019 نجا منذ وصوله إلى السلطة عام 2009 من تسع عمليات تصويت بحجب الثقة كانت علنية بخلاف هذه المرة بفضل ولاء نواب الحزب الحاكم للرئيس.