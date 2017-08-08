بطولة العالم لألعاب القوى - نهائي 3000م موانع : إقصاء الجزائري ثابتي و الذهب للكيني كيبروتو

تم إقصاء العداء الجزائري بلال ثابتي في نهائي 3000م موانع الذي فاز به سهرة اليوم الثلاثاء الكيني كونسيسلوس كيبروتو لحساب بطولة العالم الجارية بلندن.

و سجل كيبروتو توقيتا قدره 8:14.12 متقدما المغربي سفيان البقالي صاحب الميدالية الفضية (8:14.49) بينما عاد البرونز للأمريكي إيفان جاغر (8:15.53).

وكان ثابتي طوال السباق في المؤخرة و لم يستطع مجاراة النسق المفروض من قبل الكينيين و الاثيوبيين خاصة قبل أن يتم إقصاؤه في الأخير.

يذكر ان الجزائري الآخر هشام بوشيشة عجز عن التأهل للنهائي حيث أخفق في الدور نصف النهائي.