إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

09/08/2017 - 08:59

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بإصابات مختلفة في قطاع غزة خلال قصف مدفعي وغارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على القطاع,  
وصل منهم 3 حالات إلى المستشفى، أحدهم حالته حرجة نتيجة كسر في الجمجمة.
وقالت مصادر محلية إن طائرات الاستطلاع استهدفت برجا  للرصد شمال قطاع غزة،وانه تم استخدام طائرات /ن35 /لأول مرة في القصف.

وأضافت المصادر أن عددا من المواطنين أصيبوا نتيجة استهداف الاحتلال بعدة صواريخ مبنى السفينة غرب مدينة غزة، كما أن الأهداف التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي معظمها يعود لحماس.
وتابعت أن منطقة السودانية أيضا وموقع بدر في الشاطئ تعرضا للقصف، مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على شمال غزة بثلاث غارات على الأقل،بعد ساعات من قصف المدفعية الإسرائيلية موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة.

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