تيزي وزو: انطلاق برنامج الإحتفالات المخلدة ليوم المجاهد

تنطلق هذا الأربعاء بقرية ايبراكن ببوزغن ولاية تيزي وزو التظاهرة التاريخية والثقافية المندرجة في إطار الإحتفالات المخلدة ليوم المجاهد المصادف ل20 أوت من كل سنة.

وفي هذا الجانب أوضح عضو لجنة التنظيم فريد مخلوف في تصريح لإذاعة الجزائر من تيزي وزو أن هذه التظاهرة ستشهد وعلى مدار ثلاثة أيام تنظيم ندوات فكرية و تاريخية ينشطها مؤرخون وباحثون في تاريخ الجزائر، إلى جانب معارض و عروض مسرحية .

وأوضح المتحدث ذاته أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو تعريف جيل الشباب بتضحيات شهدائنا، وحثهم على دراسة تاريخ الجزائر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية