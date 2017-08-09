تيزي وزو: انطلاق برنامج الإحتفالات المخلدة ليوم المجاهد

09/08/2017 - 10:50

تنطلق هذا الأربعاء بقرية ايبراكن ببوزغن ولاية تيزي وزو التظاهرة التاريخية والثقافية المندرجة في إطار الإحتفالات المخلدة  ليوم المجاهد المصادف ل20 أوت من كل سنة.

وفي هذا الجانب أوضح عضو لجنة التنظيم فريد مخلوف في تصريح لإذاعة الجزائر من تيزي وزو أن هذه التظاهرة ستشهد وعلى مدار ثلاثة أيام تنظيم ندوات فكرية و تاريخية ينشطها مؤرخون وباحثون في تاريخ الجزائر، إلى جانب معارض و عروض مسرحية .

وأوضح المتحدث ذاته أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو تعريف جيل الشباب بتضحيات شهدائنا، وحثهم على دراسة تاريخ الجزائر.  

المصدر: الإذاعة الجزائرية

أوسمة:

ثقافة وفنون

طالع ايضاً

بوتفليقة يشيد في ذكرى يوم المجاهد بدور الشباب في بناء الجزائر والتفاف شعبها لمواجهة...
زيتــوني: " إحياء الذكرى المــزدوجة ليوم المجـــاهد وقفـة إجـلال للرجــال...
وزير المجاهدين يكشف من سكيكدة عن تنظيم "ندوة دولية حول التعذيب إبان الثورة"