مساهل يحل بالمنامة في زيارة عمل للبحرين

09/08/2017 - 10:00

حل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الاربعاء بالمنامة في زيارة عمل للبحرين قادما من بغداد في اطار جولته في العالم العربي التي يقوم بها بتعليمات من رئيس الجمهورية حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وسيستقبل مساهل الذي يحمل رسالة من رئيس الجمهورية من طرف الملك بن حامد بن عيسى الخليفة وسيتحادث مع نظيره البحريني ومع شخصيات سامية اخرى للبلاد.

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