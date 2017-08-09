الفريق قايد صالح يشرف بوهران على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ سطح- سطح

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في إطار برنامج زيارة العمل والتفتيش التي يقوم بها الفريق قايد صالح منذ يوم الاثنين إلى الناحية العسكرية الثانية.، على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ سطح- سطح وتفقد بعض وحدات الناحية حسبما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح بيان الوزارة أنه "تميز اليوم الثالث من زيارة السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الثانية بإشرافه على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ سطح- سطح وتفقد بعض وحدات الناحية ,فبمضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران ورفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية تابع السيد الفريق مجريات التمرين الذي نفذ من قبل طاقم السفينة الفرقاطة "الرادع" وهي السفينة التي تعززت بها قواتنا البحرية سنة 2016 في إطار برنامج تحديث وتطوير وعصرنة أسطولها البحري".

واوضح نفس المصدر أن "تنفيذ تمرين الرمي تم على هدف بحري وهو عبارة عن باخرة قديمة تم تخصيصها كدارئة للرمي حيث تم تمثيل معركة بحرية قريبة من الواقع ضد هدف معادي ويهدف هذا التمرين إلى إتقان التحكم في استعمال الأسلحة الكبرى الموجودة في حوزة القوات البحرية خاصة الصواريخ المضادة للسفن الحربية ومراقبة فعالية الأسلحة المكتسبة " ,كما يندرج هذا التمرين--يضيف نفس البيان--" في إطار الاستلام النهائي للسفينة الفرقاطة (الرادع) بعد التأكد من مدى فعاليتها العملياتية وقد تم تنفيذه بنجاح وتدمير الهدف البحري بدقة عالية وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحضير القتالي الجيد للأطقم والتحكم في الأسلحة والمعدات ما يؤكد التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة ".

وبعد ذلك -يضيف المصدرذاته --" التقى ا الفريق بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية, أين ألقى كلمة توجيهية هنأ فيها طاقم السفينة الفرقاطة (الرادع) على تحكمهم الجيد في الأسلحة والمعدات مشيدا بالجهود الكبرى التي بذلت من أجل الارتقاء بقدرات القوات البحرية كمكون أساسي من مكونات الجيش الوطني الشعبي , بالاعتماد أساسا على عنصر بشري كفء قادر على مواجهة كافة التحديات المعترضة ".

وقال الفريق حسب البيان ذاته " إن العمل المهني المسؤول المتصف بالاحترافية والجدية هو السلوك العملي الأمثل الذي تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مستعينة بدعم وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تطوير القوات المسلحة

من خلال التحكم الكامل في آليات تطويع التكنولوجيات المتطورة التي أصبحت تطبع العتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف أفرادها".

فتحقيقا لهذه الغاية --يضيف نفس المسؤول --" نحرص اليوم, على أن يتم تنفيذ مثل هذه التمارين البحرية بالرمايات الحقيقية, بغرض تمكين العنصر البشري من أن يتكيف بصفة كاملة مع معطيات ومتطلبات العمل المحترف, الذي يستوجب بدوره حتمية اكتساب ذهنية التوافق الكلي مع طبيعة المهام الموكلة ومع مختلف الأحوال والظروف المحيطة ومع مستلزمات تحقيق جودة المردودية الفردية والجماعية فتلكم هي أبجديات العمل المحترف وذلكم هو النهج القويم الذي من شأنه الإسهام بصورة إيجابية وفعلية في تقوية الجهد الجماعي المبذول ".

واكد ان "هذا الجهد الذي يندرج ضمن سياق مواصلة تجسيد إستراتيجية الموازنة الفاعلة بين مستلزمات الاستعمال الأصوب للعتاد المتطور المنجز وما يستحقه ذلك من تحضير وتدريب نظري وتطبيقي وهو ما سيضفي دون شك على مردود قوام المعركة لدينا طابع الانسجام العملياتي والتكامل في العمل القتالي البحري ويمنحه بالتأكيد صبغة القوة والفعالية المرغوبتين ".

تدشين السفينة الغراب "رايس حسان باربيار" ومرافق هامة

كما أشرف الفريق على تدشين وحدات ومرافق هامة وذلك في إطار إستراتيجية تدعيم قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني

من جهة أخرى أشرف نائب وزير الدفاع الوطني الذي كان مرفوقا باللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية على تدشين السفينة الغراب "رايس حسان باربيار" التي تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين الرائدة في هذا المجال كما قام بتفتيش مختلف أقسامها واستمع إلى شروحات وافية حول هذا المكسب الهام الذي تدعمت به قواتنا البحرية.

وكانت المحطة الثانية للفريق قايد صالح خلال هذه الزيارة بالمدرسة العليا للطيران حيث استمع في البداية الى عرض شامل قدمه قائد المدرسة ليدشن بعدها مدرجا جديدا لهبوط وإقلاع الطائرات.

عقب ذلك قام الفريق قايد صالح بتدشين سرية التموين بالوقود والتي يأتي إنجازها كوحدة إسناد بالمواد البترولية في إطار مخطط تطوير سلسلة الإمداد للجيش الوطني الشعبي فضلا عن كونها تتميز بمرونة استخدام تمكنها من الاضطلاع بمهام نقل الوقود توزيعه وتخزينه إضافة إلى إجراء التحاليل ومراقبة النوعية.

هذا ويواصل الفريق قايد صالح زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية في يومها الثالث على التوالي من خلال الإشراف على تنفيذ تمرين بحري على مستوى الواجهة البحرية الغربية وعقد لقاء توجيهي مع إطاراتها وأفرادها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج