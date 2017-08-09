7 آلاف مــخبــزة أغلقـــت أبـــوابها خــلال الصيـــف الحـــالــي

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط عن توقف نحو 7 آلاف مخبزة على المستوى الوطني عن العمل خلال الصيف الحالي، مشيرا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي ببعض المدن خلال الأيام الأخيرة سبب خسائر كبيرة للخبازين.

وأوضح المتحدث في تصريح للقناة الأولى أن 7 ألاف مخبزة أغلقت أبوابها خلال فصل الصيف الحالي بسبب العطلة السنوية ما تسبب في نقص مادة الخبز على مستوى بعض المدن.

كما أشار إلى أن الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مؤخرا بعديد المدن بسبب الحرائق تسببت في تسجيل خسائر كبيرة للخبازين، وبالتالي سبب آخر لغياب مادة الخبز يضيف المتحدث.

وحسب قلفاط فإن انقطاع التيار الكهربائي لـ 45 دقيقة يسبب خسارة بـ7500 دينار للخبازين، وهو ما دفع بعض الخبازين للغلق تفاديا لخسائر أكبر، وبالتالي تسبب الأمر أيضا في نقص مادة الخبز ببعض المدن والبلديات.

كما لفت إلى نقص اليد العاملة في القطاع بسبب عزوف الشباب عن امتهانها لأسباب مختلفة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية