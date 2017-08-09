سعيد بوحجة: تنصيب قرابة سبعين مجموعة صداقة برلمانية خلال شهر سبتمبر المقبل

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة عن تنصيب قرابة سبعين مجموعة صداقة برلمانية خلال شهر سبتمبر القادم وأضاف بوحجة أن البرلمان الجزائري يعمل على تعميق وترسيخ العلاقات مع مختلف الدول.

وأوضح بوحجة في هذا الصدد" أن البرلمان الجزائري يلعب دورا أساسيا مكملا لسياسة التي تنتهجها الدولة في المجال الخارجي وفي جميع المجالات الأخرى.

وأضاف انه تم تنصيب 70 مجموعة صداقة برلمانية سبتمبر المقبل بالإضافة إلى 30 منصب في الهيئات الدولية وتقوم هذه الأخيرة بتعميق وترسيخ العلاقات مع الدول عن طريق إرسال الوفود واستقبالها وانتهاج حوار يضمن الاستقرار فيما بين المجتمع الدولي".

المصدر: الإذاعة الجزائرية