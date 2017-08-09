ارتفاع سعر خامات أوبك إلى اكثر من 50دولار للبرميل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)على موقعها الالكتروني اليوم الاربعاء أن سعر سلة خاماتها ال 13 وصل يوم الثلاثاء 8اغسطس إلى 49ر50 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذيوصل04ر50 دولار.

وتضم سلة خامات (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري.

و كان اجتماع لمسؤولين في اللجنة الفنية التي تضم منتجين اعضاء في المنظمة و اخرين مستقلين احتضنته أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة يومي السابع(7) والثامن(8)من أغسطس لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.

و كانت منظمة الدول المصدرة للنفط قد اوضحت في بيان سابق ان هذا الاجتماع " التقني" يهدف الى'' فهم أفضل للصعوبات والعقبات التي تواجه بعض المنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط والمستقلين المشاركين (في الاجتماع) وتقييم كيفية تحسين مستويات الامتثال سعيا لتحقيق إعادة التوازن في السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع و ذلك لصالح المنتجين و المستهلين على حد سواء ".

وفي بيان للمنظمة عقب هذا الاجتماع قالت أوبك ان " النتائج التي تم التوصل إليها مع الدول في الاجتماع ستساهم في تيسير الامتثال الكامل".

كما قالت أوبك " ان كل من الإمارات العربية المتحدة والعراق وقازاخستان وماليزيا ابدوا دعمهم الكامل لآلية المراقبة القائمة واستعدادها للتعاون التام مع اللجنة الفنية المشتركة واللجنة الوزارية في الأشهر المقبلة لتحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى الامتثال الكامل"

و يذكر أن منظمة الاوبك و 11 بلدا آخر منها روسيا التزمت منذ مطلع السنة الجارية بتخفيض انتاجها الذي من المفروض أن يستمر الى غاية مارس 2018 بهدف تقليص الفائض في العرض.

ويقدر حجم الخفض ب1,8 مليون برميل يوميا منها 1,2 مليون برميل موزعة على دول اوبك و600 الف برميل موزعة على 11 دولة منتجة اخرى.