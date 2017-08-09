رسميا.. ريـاض بـودبوز فـي بيتيـس إشبيليـة لمــدة أربـع سـنوات

أمضى لاعب الوسط الدولي الجزائري لنادي مونبيلي (الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم), رياض بودبوز الذي كان مرتبطا بعقد معه حتى يونيو 2019, رسميا عقدا لمدة أربع سنوات، مع نادي بيتيس إشبيلية الإسباني (الرابطة اللإإسبانية الأولى) مقابل 7 ملايين أورو حسب ما أعلن عنه الاربعاء، النادي الإسباني على موقعه الرسمي.

وصرح رياض بودبوز للموقع الرسمي للنادي الإسباني ما يلي:"اليوم أخطو خطوة كبيرة في مشواري بالتحاقي لناد إسباني أسطوري. لي رغبة كبيرة في تطوير إمكانياتي و الفوز بالألقاب. أدرك جيدا بأني قادر على ذلك مع هذا النادي والذهاب بعيدا معه".

ويرى اللاعب الجزائري (27 ربيعا) بأن الوقت قد حان للانتقال إلى فريق آخر، إذ انضم لنادي بتيس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز ال 15, حيث سيلعب إلى جانب مواطنه و زميله في المنتخب الوطني الجزائريعيسى ماندي.

و يضيف بودبوز قائلا:" أردت الالتحاق ببتيس, بعد أن أخبرني عيسى بأن المدرب مهتم بخدماتي كما وصف لي الأجواء السائدة بهذا الفريق وهو ما حفزني أكثر للالتحاق به".

وكان بودبوز الذي تلقى تكوينه في سوشو و حمل ألوان باستيا، قد التحق بمونبيلي في صيف 2015، بناء على رغبة المدرب آنذاك رولان كوربيس حيث سجل 11 هدفا و ساهم في صنع 9 تمريرات حاسمة خلال الموسم الماضي.

ويغادر بودبوز الذي لعب للمنتخب الجزائري 25 مرة، البطولة الفرنسية بعد تسعة مواسم حيث لعب 301 مباراة سجل خلالها 45 هدفا و53 تمريرة حاسمة.

ومن المنتظر أن يستفيد مونبيلي من مبلغ مالي يتراوح ما بين 7 و 10 ملايين أورو نظير انتقاله.

وسيبتعد الدولي الجزائري عن الميادين إلى غاية منتصف الشهر الحالي على الأقل بعد تعرضه لإصابة خلال حصة تدريبية. كما قد تبعده هذه الإصابة عن اللقائين المزدوجين المقررين يومي 2 و 5 سبتمبر المقبل ضد زامبيا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات مونديال-2018 بروسيا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية