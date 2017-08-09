وزيـر الاتصال للإذاعـة: الخط الأحمرالخاص بحرائق الغابات بمثابة" خط حياة" والجزائريون أثبتوا مُواطنتهم

وصف وزير الاتصال جمال كعوان الخط الأحمر الخاص بحرائق الغابات التي أطلقته الوزارة على مستوى الإذاعات المحلية الـ 48 بـ " خط الحياة" الذي جاء ليدعم كل المجهودات التي يبذلها جل المتدخلين في عملية مكافحة حرائق الغابات سيما أعوان الحماية المدنية ، منوها في هذا الصدد باتصالات المواطنين للتبليغ عن الحرائق والتي أدرجها ضمن ترسيخ قيم المواطنة لدى الجزائريين .

وقال جمال كعوان لدى استصافته في حصة خاصة على أثير إذاعة بومرداس إن الإذاعات المحلية تلعب دورا محوريا باعتبارها شريانا يعبر جميع ربوع الوطن وجسرا وثيقا وهمزة وصل بين المواطنين والسلطات المعنية سيما في ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عديد الولايات والمناطق ومساهمة المواطن في مكافحتها والتبليغ عنها من جهة وعبر البرامج التحسيسية والتوعوية والوقاية من مخاطر حرائق الغابات عبر الاعلام الجواري من جهة أخرى.

ووجه كعوان نداء لكل وسائل الإعلام للمشاركة بفعالية في هذه المبادرة (الخط الأحمر) التي أطلقت منذ 4 أيام على مستوى كل الإذاعات المحلية والتركيز على أهمية الوقاية و التحسيس ونشر المعلومة المتعلقة بالحرائق من أجل محاربتها في الوقت المناسب و تفادي الخسائر الجسيمة على الإنسان و البيئة.

ودعا وزير الاتصال الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام ممن اهتموا بتغطية حرائق الغابات وأنجزوا ريبورتاجات وتحقيقات حول الموضع للمشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف والتي سيكون موضوعها هذا العام "الحفاظ على البيئة مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية".

و يذكر أن وزارة الاتصال استحدثت يوم السبت الفارط على مستوى كافة الاذاعات المحلية " خطا أحمرا للتبليغ عن حرائق" الغابات .

وقد أوضحت الوزارة في بيانها أن "الخط الاحمر سيكون بمثابة جسر و ارضية للاتصال المستعجل من خلال وضع خطوط هاتفية و وسائط إعلامية اخرى في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة و طيلة أيام الأسبوع لتمكين الإذاعات المحلية من نقل سائر المعلومات الواردة من المواطنين و/أو المؤسسات والتي من شأنها المساهمة إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين المتواجدين في الميدان في التحسيس و التوعية حول هذه الآفة و الوقاية من اندلاع الحرائق و الاسراع في نجدة الاشخاص الذين يواجهون الخطر وتسهيل تداول المعلومة و الوقاية".

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية