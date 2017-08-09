بطولة العالم لألعاب القوى - 3000م موانع/سيدات (تصفيات) : إقصاء الجزائرية أمينة بطيش بعد احتلالها المركز العاشر

أقصيت العداءة الجزائرية أمينة بطيش في الدور نصف النهائي 3000م موانع/سيدات بعد احتلالها المركز العاشر للسباق الذي جرى مساء اليوم الأربعاء لحساب بطولة العالم لألعاب القوى الجارية بلندن.

وسجلت ا9 ثا 52) و الأمريكية كورتناي فريريتش (9د 28 ثا لعداء بطيش توقيتا قدره 9د 53 ثا 06 في المجموعة الثانية للسباق الذي فازت به الكينية بياتريس شسبكويش (9د 19 ثا 03)، متقدمة البحرينية روث جيبات (9د 19 ثا 52) والأمريكية كورتناي فريريتش (9د 25 ثا 14).

وتتأهل للسباق النهائي المقرر يوم الجمعة (سا 25ر20)، العداءات الثلاثة لكل مجموعة، تضاف إليهن أحسن ستة أوقات للمجموعات الثلاثة.

للتذكير، لم يوفق العداء الجزائري، بلال ثابتي في نهائي 3000م موانع (رجال) الذي جرى سهرة يوم أمس الثلاثاء حيث أقصي من السباق بسبب خطأ فني.