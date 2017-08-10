تعيين الفرنسي بيرنارد كازوني مدربا جديدا لفريق مولودية الجزائر

أمضى الفرنسي بيرنارد كازوني ليلة أمس الأربعاء على عقده مع مولودية الجزائر ليصبح المدرب الجديد لنائب بطل الجزائرعوض كمال مواسة.

فبعد رحيل الأخير عن العارضة الفنية للمولودية ورفض المصري حسن حشاتة والاسباني فيرناندو فاسكاز تولي مهام منصب المدرب، وقع اختيار إدارة ''العميد'' على المدرب السابق لمنتخب أرمينيا الذي حل أمس بالجزائر العاصمة.

و وقع كازوني (55 سنة) على عقده مع مولودية الجزائر بعد اتفاقه مع كمال قاسي السعيد المدير العام ل ''العميد''. وحضر زايد لعاج رئيس المجلس الاداري لمولودية الجزائر حصة توقيع الفرنسي على عقده الجديد. وكان لعاج قد وعد الأنصار بالتوقيع مع "مدرب أجنبي من الطراز العالي".

في مساره التدريبي،تولى كازوني مهام تدريب عدة فرق فرنسية (مرسيليا، باستيا، أوكسير وكذلك لوريون الذي شهد فيه إقالته بعد سقوط الفريق إلى الدرجة الثانية) وأجنبية (أبرزها أندية تونسية مثل النجم الساحلي، النادي الافريقي والملعب التونسي).

كما شهد تجربة قصيرة بالمجر أين درب فريق فيدوتون ولكن سرعان ما تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

و توج كازوني بلقب البطولة الفرنسية عندما كان لاعبا مع أولمبيك مرسيليا (1991 - 1992 - 1993) كما حقق رابطة أبطال أوروبا على حساب أسي ميلان عام 1993.

وستخوض مولودية الجزائر في شهر سبتمبر القادم الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الافريقية أمام النادي الافريقي التونسي.

وسافر رفقاء الوافد الجديد سفيان بالغ (لاعب اتحاد بلعباس سابقا) أمس الأربعاء إلى فرنسا من أجل اجراء تربص تحضيري يدوم 12 يوما ب فيشي (165 كلم عن مدينة ليون) كما سيتم خوض "ثلاث أو أربع" مواجهات ودية.