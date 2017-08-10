تصنيف الفيفا (أوت 2017): الجزائر تحافظ على المرتبة الـ48 عالميا

حافظ المنتخب الجزائري على المرتبة الـ48 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لشهر أوت 2017 حسب ما كشفت عنه الهيئة الكروية هذا الخميس عبر موقعها الرسمي.

ويضم ''الخضر'' في رصيدهم 667 نقطة ولم يشهدوا أي تغيير في الترتيب مقارنة بالشهر الفارط.

على الصعيد الافريقي،تحتل الجزائر المركز الثامن للشهر الثاني على التوالي وراء مصر (25 عالميا- 866 نقطة) و جمهورية الكونغو الديمقراطية (28-822ن) والسنيغال (31-794 ن) و تونس (34-776ن) و الكاميرون (35-737ن) و نيجيريا (38-716ن) و بوركينافاسو (47-678ن).

واحتل الفريق الزامبي، المنافس القادم لأشبال الناخب الوطني لوكاس ألكاراز في تصفيات كأس العالم-2018، المرتبة ال92 ب369 نقطة بعدما تقدم ب7 مراكز.

واستعاد المنتخب البرازيلي المرتبة الأولى التي خسرها في الشهر الماضي لصالح نظيره الألماني في الوقت الذي حافظ فيه المنتخب الأرجنتيني على المرتبة الثالثة.

وارتقى المنتخب السويسري إلى المرتبة الرابعة والمنتخب البولوني إلى المركز الخامس (أحسن ترتيب في تاريخه) حيث استفاد كلا المنتخبان من تراجع البرتغال إلى المرتبة السادسة.

من جهته، ظفر المنتخب البلجيكي بالمرتبة التاسعة على حساب فرنسا التي اكتفت بالمرتبة العاشرة.

وستقوم الاتحادية الدولية لكرة القدم بنشر الترتيب القادم في الـ 14 من شهر سبتمبر.



ترتيب العشرة الأوائل:

1. البرازيل (+2)

2. ألمانيا (-1)

3. الأرجنتين (=)

4. سويسرا (+1)

5. بولونيا (+1)

6. البرتغال (-2)

7. الشيلي (=)

8. كولومبيا (=)

9. بلجيكا (+1)

10. فرنسا (-1).



