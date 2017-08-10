ثلاثة قتلى وجريح في سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة طاسيلي للعمل الجوي

سقطت طائرة عمودية تابعة لشركة طاسيلي للعمل الجوي ( فرع شركة طاسيلي للطيران) صبيحة هذا الخميس وعلى متنها اربعة (4) أشخاص توفي 3 منهم فيما قد تكون الضحية الرابعة اصيبت بجروح حسبما أكده المكلف بالاتصال بشركة طاسيلي للطيران كريم بحارد.

وأوضح المسؤول ذاته ان "المعلومات الاولية تشير الى هلاك 3 أشخاص في حين قد تكون الضحية الرابعة أصيبت بجروح مضيفا أنه تمت مباشرة تحقيق لمعرفة اسباب الحادث".

وأكد بحارد أن حادث تحطم الطائرة العمودية من نوع "بيل 206" وقع

اليوم الخميس على الساعة 10 و 45 دقيقة بالمكان المسمى دكاكنة بالدويرة ( الجزائر) مشيرا الى ان قائد الطائرة هني سعدي بحوزته أزيد من 4.000 ساعة من الطيران.