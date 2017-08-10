بـــدوي من عين صالح : رئيس الجمهورية أمـر بتعويض كل المتضررين من الكـوارث الطبيعية دون استثنــاء

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، هذا الخميس من عين صالح، أن الدولة سترافق كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية بمن فيهم المتضررون من الامطار الاخيرة التي مست ولايات الجنوب، وهذا "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وصرح ابدوي خلال اجتماعه بإطارات ومنتخبي الولاية المنتدبة لعين صالح بحضور والي تمنراست وعدة امناء عامين لدوائر وزارية مختلفة، أن الدولة "سترافق كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية"، مؤكدا انه "سيتم التكفل بكل الحالات التي تضررت من الحرائق والامطار الموسمية الاخيرة التي مست بعض ولايات الجنوب".

وذكر في هذا السياق ان الامطار الموسمية التي مست بعض مناطق الجنوب خلفت "اضرارا مادية وبشرية" مقدما بالمناسبة تعازي الحكومة الى عائلات الضحايا.

وأشار الى ان الجزائر "دولة اجتماعية ولن تتراجع عن مبادئ وقيم الدولة الاجتماعية والتي يحرص رئيس الجمهورية على التأكيد عليها في كل مناسبة".

الهجرة غير الشرعية :اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حفاظا على أمن واستقرار الجزائر

من جهة أخرى أكد نور الدين بدوي من عين صالح أن الجزائر عازمة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية, وهذا "حفاظا على امن واستقرار حدودها"

وقال بدوي خلال اجتماعه بإطارات هذه الولاية المنتدبة, ردا على انشغالات رؤساء البلديات بخصوص ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين: "نحن عازمون على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على امن واستقرار البلاد وحدودها", مذكرا ان اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف "اتخذت اجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الاجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والاطفال في اراضينا لأغراض اجرامية، كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية"، مضيفا بالقول: "سنواصل ذلك بأكثر صرامة"

وأوضح في السياق ذاته أن "هذه المجموعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي تعمل --للأسف الشديد-- مع جزائريين".

وأكد بدوي أن "كل الاجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على امننا واستقرارنا", مشيرا الى أن ذلك "يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان افريقية أخرى".

المصدر : الإذاعة الجزائرية