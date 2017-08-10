تدمير ثلاث قنابل تقليدية بالجلفة والعثورعلى مخبأ للإرهابيين بجيجل

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،الاربعاء، من تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بالجلفة فيما عثرت مفرزة أخرى على مخبأ للإرهابيين يحوي أغراضا مختلفة بجيجل، حسب ما أورده الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات, دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 أوت 2017 بالجلفة/ ن.ع.1، ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع, فيما عثرت مفرزة أخرى على مخبأ للإرهابيين يحوي أغراضا مختلفة بجيجل/ن.ع.5".

وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط حراس الحدود بتلمسان /ن.ع.2, "93 كلغ من الكيف المعالج و9560 قرص مهلوس, في حين تم حجز 1092 وحدة من مختلف المشروبات و12 قنطارا من مادة التبغ بكل من معسكر/ن.ع.2 والوادي/ن.ع.4".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "ثلاثة (03) مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع و13 جهاز كشف عن المعادن بتمنراست/ن.ع.6, فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني 53 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار/ن.ع.3 وعين أميناس/ن.ع.4".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج