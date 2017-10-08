مونديال ألعاب القوى 2017 : الجزائري عنو يقصى من مرحلة المجموعات في سبــاق الـ 1500م

أقصي العداء الجزائري عبد الرحمن عنو من مرحلة المجموعات لسباق 1500 متر سهرة اليوم الخميس ضمن للبطولة العالمية لالعاب القوى بالملعب الاولمبي بلندن (انجلترا).

واحتل عنو المرتبة 12 في هذا السباق الذي فاز به الكيني إيليجاه موتوني مانانغوا (3د 45ثا 93ج), حيث اكتفى بوقت قدره 3د و 47ثا و 38ج.

ويتأهل الى الدور نصف النهائي اصحاب المراكز الستة الاولى عن كل مجموعة

بالاضافة الى ستة عدائين آخرين الذين يحققون احسن توقيت.

يذكر ان عنو لم يحقق الحد الادنى المؤهل في سباق 1500 متر والمؤهل الى البطولة العالمية بلندن, ليتم انقاذه من قبل الاتحاد الدولي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج