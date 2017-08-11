استقبال أكـــثر من 3 آلاف حاج جــزائري بالمــدينة المنـــورة منذ الـ 06 أوت الجــاري

كشف احمد سليماني رئيس مركز شؤون الحجاج بالمدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين تم استقبالهم بالمدينة المنورة منذ انطلاق الرحلة الاولى للحجاج الجزائريين في السادس من أوت الجاري نحو 3039 حاجا جزائريا .

وأكد سليماني لمراسل الإذاعة الجزائرية أنه تم نقل ضيوف الرحمن الجزائريين عبر 15 رحلة موزعة بين الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية المعتمدة ، مشددا على انه تم استقبال الحجاج الميامين بمطار المدينة المنورة في احسن الظروف عبر تهيئة جميع مراكز وفنادق ايوائهم بما فيها تلك التي اجرها الديوان الذي تتمركز فنادقه بالمنطقة الشمالية القريبة من الحرم مجهزة بكل شروط الراحة لحجاجنا الميامين.

واشار سليماني ان اعضاء البعثة للديوان الوطني للحج والعمرة ساهرون منذ وصولهم الى المدينة المنورة على التكفل بالحجاج من ناحة النقل والاسكان وكذا برمجة الزيارات لمختلف المعالم الدينية كمسجد قباء ومسجد القبلتين ومقبرة شهداء أحد ومقبرة الصحابة رضوان الله عليهم بالبقيع .

كما أكد سليماني على عدم وجود حالات وفيات أو إصابات وسط الحجا الجزائريين باستثناء بعض حالات التيهان عند وصول الحجاج أو أثناء التوجه نحو المسجد الحرام التي تستدعي تدخل اعضاء البعثة .

المصدر : الإذاعة الجزائرية