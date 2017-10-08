ألعاب القوى/مونديال 2017/العشاري.. الجزائري العربي بورعدة في المرتبة الثامنة بعد سباق 100 متر

احتل الجزائري العربي بورعدة المرتبة الثامنة مؤقتا في سباق العشاري ضمن البطولة العالمية لألعاب القوى الجارية بالعاصمة

البريطانية لندن, بعد احتلاله المرتبة الثانية في سباق 100 متر لحساب المجموعة الأولى.

وأنهى الجزائري السباق بتوقيت 10ثا 80ج خلف الصربي ميهايل دوداس الذي سجل توقيت 10ثا 75ج.

ويتصدر الكندي داميان وارنار ترتيب منافسة العشاري مؤقتا بعد أن سجل توقيت 10ثا 50ج في سباق 100 متر متفوقا على الألماني ريكو فرايموت والأستوني كارل روبر.

ويحتل الفرنسي كيفين مايير المرشح الأول لنيل الميدالية الذهبية ونائب بطل الألعاب الأولمبية ل ريو 2016، المرتبة الرابعة في منافسة العشاري بعد سجل توقيت 10ثا 70ثا في سباق 100 متر.

وتتواصل اليوم فعاليات منافسة العشاري بتخصصات رمي الجلة، الوثب الطويل،الوثب العالي و سباق 400م.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية