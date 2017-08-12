تفكيك شبكة وطنية مختصة في تصنيع والمتاجرة بالأسلحة النارية بتيسمسيلت

تمكنت مصالح الشرطة لولاية تيسمسيلت مؤخرا من تفكيك "شبكة اجرامية وطنية" مختصة في تصنيع والمتاجرة بالاسلحة النارية والذخيرة الحية حسبما افادت به هذا السبت مصالح الامن الولائي.

وأبرز نفس المصدر أنه بناء على استغلال معلومات وردت الى فرقة البحث والتحري لأمن الولاية تم يوم 9 أوت الجاري الاطاحة بهذه الشبكة وتوقيف 7 اشخاص بولايات تيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى.

وقد تم اكتشاف 3 ورشات لصناعة الذخيرة وصيانة الاسلحة النارية بتيسمسيلت و استرجاع 3 بنادق صيد و700 خرطوشة من عيار 16/ 12ملم ومعدات لتعبئة الخراطيش كما اشير اليه.

وبعد تقديم الموقوفين الذين تتراوح اعمارهم بين 30 و70 سنة امس الجمعة امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت تم ايداع 5 منهم الحبس المؤقت ووضع اخر تحت الرقابة القضائية فيما اعتبر الشخص السابع كشاهد في القضية.

المصدر/واج