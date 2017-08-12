انسحاب بورعدة كان بسبب الإصابة في يطولة العالم لألعاب القوى

اعتبر عبد الكريم صادو المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى أن انسحاب الجزائري العربي بورعدة أمس الجمعة بلندن من مسابقة العشاري ضمن البطولة العالمية 2017 كان بسبب ''الاصابة''.

وصرح صادو اليوم السبت لموقع الهيئة الفدرالية: ''بورعدة فضل الانسحاب كي لا تتفاقم الإصابة التي عانى منها خلال سباق 100 متر، إنها إصابة قديمة و عاودته بطريقة مفاجئة''.

انسحاب العداء الجزائري جاء بعد مشاركته في منافسات ال 100 متر، رمي الجلة، القفز الطويل و القفز العالي.

وأضاف نفس المصدر: ''العداء الجزائري واصل المنافسة بصعوبة حيث كان يضع يديه على مستوى الإصابة. بعد منافسة القفز العالي والتي حقق فيها 1.90 متر فضل الانسحاب بعد استشارة مدربه''.

و حقق بورعدة في سباق 100 متر أحسن نتيجة له في الموسم، بتوقيت قدره 10.80، محتلا المركز الثاني في مجموعته خلف الصربي ميهاييل دوداس (10.75). كما تمكن من تحقيق قفزة قدرها 7.22 متر في منافسة القفز الطويل، بفارق 43 سنتيمتر عن أحسن قفزة و التي حققها التايلندي سوتهيساك سينجخون (7.65).

و استطاع بطل إفريقيا من تحقيق رمية قدرها 13.41 متر في منافسة الجلة، محتلا المركز التاسع من المجموعة الأولى، بينما أحرز الفرنسي كيفن ماير أحسن رمية (15.72 متر). وسجل الجزائري في منافسة القفز العالي 1.90 متر، ليرفع رصيده الى 3178 نقطة قبل انسحابه.