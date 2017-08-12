أكثر من 2500 حاجا جزائريا يزورون مسجد قباء بالمدينة المنورة

زار أكثر من 2500 حاجا جزائريا السبت مسجد قباء وعدد من المزارات بالمدينة المنورة عبر نقلهم في حافلات بتأطير من مركز المدينة المكلف بالخدمة الميدانية.

وتندرج هذه الزيارة وفق باخو عبد القادر نائب رئيس المركز في اطار برنامج اعده المركز -وهو احدا فروع اللجنة المكلفة بالحجاج- للمزارات بالمدينة المنورة وهي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع والروضة الشريفة والمساجد السبعة ومسجد القبلتين ومقبرة أحد التي تسمى مقبرة الشهداء، مشيرا إلى ان هذه الزيارات كانت على عاتق الحجاج أنفهم فبل 3 سنوات قبل أن تقرر الدولة الجزائرية تأطيرها والتكفل بها.

و بذل اعضاء المركز جهودا كبيرة منذ الصباح الباكر من أجل تأطير الحجاج الجزائريين انطلاقا من مقر إقامتهم وإلى غاية نقلهم عبر الحافلات الى المزار حرصا منهم على حصول الحجاج الميامين على فضل الصلاة في مسجد قباء يوم السبت والتي تساوي أجر عمرة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

و قد أسس المصطفى مسجد قباء حين وصل مهاجرا الى المدينة المنورة وصلى فيه حيث كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل يوم سبت ماشيا او راكبا ويصلي فيه ركعتين حيث قال "من تطهر في بيته ثم اتى الى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة".

و يذكر ان نحو 4167 حاج جزائري استفادوا من هذه الرحلات من انطلاقها يوم 8 اوت الجاري وفق ما أكده نائب رئيس المكرز المكلف بالخدمة الميدانية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية