ارتـفـاع نسبـة البطــالـة الى .3 12 بالمــائة خـــلال أفـــريل 2017

بلغت نسبة البطالة بالجزائر خلال شهر افريل 2017 بـ 3ر12 في المائة مقابل 5ر10 بالمائة في سبتمبر 2016 حسب ما أعلنه الديوان الوطني للإحصائيات .

ووفقا لأرقام الديوان فإن اليد العاملة النشيطة بلغت 277ر12 مليون شخص مقابل 117ر12 في سبتمبر 2016 ما يمثل زيادة ايجابية قدرت بـ 160 ألف شخص ما يمثل ارتفاع بـ 3ر1 بالمائة.

ويعود هذا الارتفاع اساسا الى الزيادة في حجم اليد العاملة الباحثة عن العمل خلال الفترة المذكورة.

للإشارة فان اليد العاملة النشيطة تمثل مجموع الاشخاص الذين بلغوا سن العمل والمتوفرين في سوق الشغل سوآءا كانوا حائزين على عمل او متواجدين في حالة بطالة.

وتمثل النساء نسبة 6ر20 في المائة من اليد العاملة النشيطة أي ما يعادل 524ر2 مليون خلال أفريل الفارط .

اما بالنسبة لعدد السكان المشتغلين (الاشخاص الذين يحوزون على عمل) فانه قدربـ 769ر10 مليون في أفريل 2017 مقابل 845ر10 شخص في سبتمبر من العام الماضي وهوما يمثل انخفاضا سلبيا بـ 76 ألف شخص.

وبلغ عدد السكان البطالين 508ر1 مليون شخص اي ما يمثل نسبة بطالة قدرت بـ 3ر12 في المائة على المستوى الوطني مسجلة بذلك ارتفاعا ب 8ر1 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر 2016.

وحسب الديوان الوطني للإحصائيات يسجل تباين على مستوى الجنس والسن والمستوى التعليمي وكذا الشهادة المتحصل عليها.

وبلغت نسبة البطالة في اوساط الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و24 سنة 7ر29 في المائة.

كما يلاحظ من خلال بيانات الديوان ان الارتفاع المسجل في نسبة البطالة مس الاشخاص دون مؤهلات وكذا ذوي الشهادات المتخرجين من التكوين المهني.

و ارتفعت نسبة البطالة لدى الأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات مهنية لتصل إلى 10.1 بالمائة في أفريل 2017 مقابل 7ر7 بالمائة في سبتمبر 2016 بينما قفزت النسبة لدى ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني من 13 في المائة الى 8ر14 في المائة خلال فترتي المقارنة.

بالمقابل انخفضت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية بشكل طفيف حيث انتقلت من 7ر17 في المائة في سبتمبر 2016 الى 6ر17 في المائة في 2017 ما يمثل انخفاضا بـ 1ر0 نقطة.

أكثر من 52 في المائة من البطالين بدون اي شهادة

وفيما يخص توزيع البطالين حسب الشهادة المتحصل عليها فانه تم تسجيل 787ألف بطال لا يملكون اي شهادة و هو ما يمثل أكثر من نصف مجموع عدد البطالين (2ر52 في المائة).

ويمثل ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني 1ر24 في المائة من البطالين في حين ان حاملي الشهادات الجامعية يمثلون 7ر23 في المائة ممن لا يحوزون على عمل .

ومن جهة اخرى يلاحظ ان انخفاض حجم التشغيل بين سبتمبر 2016 و ابريل 2017 مس قطاع البناء و الاشغال العمومية ما يمثل تراجعا سلبيا قدره 91 ألف شخص الى جانب قطاع التجارة و الخدمات والادارة العمومية (انخفض سلبي بـ 84 ألف شخص) . وبالمقابل تم تسجيل ارتفاع ايجابي في قطاع الفلاحة (63 ألف) و الصناعة (36ألف)مقارنة بم تم تسجيله في سبتمبر 2016.

ومن جهة أخرى كشفت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات إلى ان ستة (6) بطالين من متوسط عشرة (10) هم من العاطلين عن العمل لمدة طويلة اي ما يمثل 2ر62 بالمائة يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر.

المصدر : الإذاعــة الجــزائرية/وأج