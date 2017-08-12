حقوق المؤلف يــشرع فـي دفــع أكثـر من 87 مليــار سنتيـم لفــائدة 4785 مؤلفا

أطلق الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عملية دفع ما يزيد على 874 مليون دج (أكثر من 87 مليار سنيتم) لفائدة 4785 مؤلفا حسبما صرح به اليوم السبت بالجزائر العاصمة المدير العام للديوان.

وقال بن شيخ الحسين في لقاء صحفي -بحضور وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أن عملية دفع الحقوق انطلقت قبل أسبوعين لفائدة المؤلفين الجزائريين والأجانب الذين تم استغلال أعمالهم في 2016 في الإذاعات والقنوات التلفزيونية العمومية والأقراص المضغوطة مضيفا أن الإجراءات لاتزال جارية فيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية الخاصة.

وكان الديوان قد وقع اتفاقيات مع عدد قليل من القنوات التلفزيونية الخاصة فيما يتعلق بحقوق استغلال المصنفات الفنية.

وأضاف المدير العام أن مؤسسته ستدفع أيضا نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر المقبل الحقوق المجاورة التي اعتبرها أكثر أهمية من حقوق المؤلف حيث أنها تخص الموسيقيين والممثلين والمغنيين والراقصين وغيرهم بالإضافة إلى المنتجين.

ومن جهة أخرى وفيما يخص الاتفاقية التي وقعها الديوان في 2014 مع موقع "يوتيوب" التابع لمحرك البحث الأمريكي على الأنترنت "غوغل" قال المتحدث أن "يوتيوب" أصبح يتعامل مع الفنانين ويدفع لهم حقوقهم مباشرة وخصوصا المشهورين

منهم مضيفا أن ما حصله الديوان منه على مدار ثلاث سنوات مبالغ زهيدة جدا لم تتجاوز في بعض الأحيان "19 أورو في ثلاثة أشهر. وكان الديوان الذي يضم 19 ألف عضو جزائري وله 17 وكالة عبر الجزائر قد دفع في 2016 ما قيمته 367 مليون دج من حقوق لفائدة المؤلفين نظير استغلال إبداعاتهم في 2015.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج