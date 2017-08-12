إقبال كبير للمصطافين على الأبواب المفتوحة حول مخاطر التسممات الغذائية وحوادث المرور والغرق بميناء الجميلة بالعاصمة

استقطبت الأبواب المفتوحة حول مخاطر التسممات الغذائية وحوادث المرور والغرق " المنظمة اليوم السبت على مستوى ميناء لجميلة بعين البنيان ( ولاية الجزائر ) فضول الكثير من العائلات والمصطافين حيث تلقوا شروحات ونصائح لتفادي الوقوع في هذه الحوادث التي ترتفع نسبتها خلال موسم الصيف .

وتميزت التظاهرة التحسيسية التي نظمتها "جمعية الأمان لحماية المستهلك " بتفاعل مرتادي ساحة ميناء الجميلة من عائلات وأفراد مع ما يعرضه أعضاء الجمعية من ملصقات و لافتات ضخمة . كما تم توزيع مطويات تحتوي على تعليمات تحسيسية

لتذكير المستهلكين بأهمية التحلي باليقظة عند شراء السلع الاستهلاكية خاصة خلال موسم الصيف وتفادي السرعة و السباحة في شاطئ غير محروس .

و قال رئيس الجمعية حسان منور أن تم التركيز على هذه المجالات الثلاثة المتمثلة في التسممات الغذائية و حوادث المرور و الغرق راجع لسبب ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بهذه الحالات خلال موسم الاصطياف مبرزا أن الجمعية تهدف إلى غرس ثقافة احترام قانون المرور ومعايير النظافة ومراعاة سلسلة التبريد واختيار شاطئ محروس لتفادي وقوع هذه الحوادث لدى جميع الفئات خاصة لدى الأطفال .

وأوضح أن الأبواب المفتوحة تشكل محورا أساسيا في مخطط عمل الجمعية مؤكدا على أهمية هذه الحملات التحسيسية كونها تتزامن مع موسم الاصطياف الذي يشهد استهلاك منتجات سريعة التلف بفعل الحرارة مما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي والتحسيس بمخاطر عدم إحترام قانون المرور والألعاب المائية .

ويتضمن محتوى الحملة التحسيسية حسب منور محاور تخص نصائح احترام ظروف حفظ المواد الغذائية خصوصا فيما يتعلق بسلسلة التبريد و الخطورة التي يمكن أن تنجم عن تعريض السلع الغذائية إلى مختلف العوامل الخارجية من حرارة وتلوث.

واضاف أن هذه التظاهرة تبرز كذلك أهمية احترام قواعد النظافة بصفة عامة حيث يبقى المستهلك الرقيب الأول عن ما يقتنيه . إذ يتعين عليه كما قال التحلي بالحذر فيما يخص النظافة وتاريخ نهاية الصلاحية والانتباه إلى درجة الحرارة اللازمة للحفظ للحفاظ على صحته وعائلته .

و في نفس السياق ذكر منور أن جمعيته قدمت اقتراحات للجهات المختصة لمحاربة التسممات الغذائية التي ترتفع حالاتها في المطاعم الجماعية والمناسبات كالأعراس والإقامات الجامعية و ذلك بواسطة" تكوين أصحاب المطاعم وقاعات الحفلات و العاملين بمحلات الأكل السريع و تشديد الرقابة على البائعين المتجولين خاصة في الصيف أين تكثر التسممات .

و قال أنه تم تخصيص خلال الأبواب المفتوحة بإشراف مختصين فضاء لتقديم النصائح للحد من ظاهرة ارتفاع حوادث المرور في الصيف والتي تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة بسبب الإفراط في السرعة و كذا ضرورة إحترام أماكن اللعب والسباحة لعدم التعرض للإصابات من قبل الدراجات المائية والقوارب .

تنصيب شباك للتكفل بشكاوى المستهلكين على مستوى ميناء الجميلة

و قال نفس المصدر ان جمعيته نصبت خلال هذه التظاهرة شباكا للمستهلك بغرض تلقي انشغالات و شكاوى المواطنين ومعالجتها مضيفا أن هذه الشكاوى تتعلق أساسا باستهلاك مختلف انواع المنتجات و السلع.

و تأسف في ذات السياق ل"غياب ثقافة التبليغ والشكوى" لدى المستهلك الجزائري ولامبالاته في أغلب الأحيان فيما يخص عدم احترام التجار ومختلف المتعاملين لمعايير التخزين والنظافة وصلاحية المنتوج .

و أبرز أن الغرض كذلك من تنصيب مثل هذا الشباك هو حماية المستهلكين و الدفاع عن حقوقهم و كذا إحصاء التجاوزات التي يمكن أن يقع ضحيتها المواطن و التبليغ عنها لمصالح وزارة التجارة و هذا لمحاربة الغش و التقليد والتجاوزات في حق المستهلكين .

و من جهة أخرى افاد المسؤول بأن جمعيته وبالتزامن مع موسم الاصطياف أطلقت أياما تحسيسية تحت شعار "حافظ على صحتك" و التي تتضمن العديد من النشاطات التحسيسية خصوصا على مستوى المدارس والجامعات والساحات العمومية والاسواق التجارية الكبرى مشيرا في ذات الشأن أنه من المنتظر أن تخصص أبوابا مفتوحة نهاية الشهر الجاري على مستوى بلدية الجزائر الوسطى للتحسيس بنفس المخاطر .