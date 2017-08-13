تسجيلات جامعية : 51ر66 بالمائة من حملة البكالوريا الجدد نــالوا رغبتهم الأولى

كشف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد صلاح الدين صديقي، السبت بالجزائر العاصمة أن 51ر66 بالمائة من حملة البكالوريا الجدد الذين أتموا عملية التسجيل الأولي في المؤسسات الجامعية، تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى المعبر عنها في بطاقة الرغبات.

وقال صديقي خلال ندوة صحفية نشطها بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بوادي السمار، أعلن فيها عن نتائج عملية توجيه الحائزين على شهادة البكالوريا دروة 2017، أن عدد الناجحين الذين أجروا التسجيل الأولي بلغ 712 329 طالب يمثلون 48ر96 بالمائة من العدد الإجمالي للناجحين الذي بلغ 744 341 طالب، فيما بقي 032 12 طالب لم يقوموا بعد بالتسجيل الأولي أي بنسبة لا تتجاوز 52ر3 بالمائة.

وفي حديثه عن تفاصيل عملية التوجيه، كشف المسؤول ذاته أن 288 219 طالب تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى وهم يمثلون نسبة 51ر66 بالمائة من عدد المسجلين, فيما بلغ عدد الموجهين حسب رغبتهم الثانية 223 52 طالب، أي بنسبة 84ر15 بالمائة، بينما تم توجيه 967 27 طالب حسب رغبتهم الثالثة وهم يمثلون نسبة 48ر8 بالمائة.

أما عدد الطلبة الموجهين حسب رغبتهم الرابعة والأخيرة، فقد بلغ 739 19 طالب يمثلون نسبة 99ر5 بالمائة من عدد المسجلين، فيما لم يتجاوز عدد الطلبة غير الموجهين 495 10، أي ما يمثل نسبة 18ر3 بالمائة.

توجيه أكثر من 184 ألف طاب نحو تكوين مساتر علوم وتقنيات

وحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد نال فرع ليسانس-ماستر علوم وتقنيات حصة الأسد من حيث عدد التوجيهات، حيث شهد تسجيل 653 184 طالب يمثلون نسبة 85ر57 بالمائة من عدد الطلبة الموجهين, يليه فرع ليسانس-ماستر علوم إنسانية واجتماعية الذي عرف إقبال 360 100 طالب يمثلون نسبة 44ر31 بالمائة، ثم فروع العلوم الطبية والبيطرة التي تم توجيه 140 10 طالب إليها بنسبة 18ر3 بالمائة.

وتم تسجيل نسب توجيه ضئيلة بالنسبة للفروع ذات التسجيل الوطني (ماستر ذو مسار مدمج)حيث بلغت 06ر3 بالمائة من عدد الموجهين و38ر2 بالمائة بالنسبة للمدارس العليا و87ر1 بالمائة بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة، فيما لم تتجاوز نسبة الموجهين إلى معاهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقية 23ر0 بالمائة يمثلها 727 طالب.

المرحلة الثانية من التسجيلات تنتهي هذا الأحد

وفي ذات السياق، أعلن الأمين العام للوزارة أن المرحلة الثانية للتسجيل الأولي وفترة إجراء المقابلات انطلقت السبت وتنتهي هذا الأحد، وتخص الحائزين على شهادة البكالوريا الذين لم يحصلوا على واحدة من رغابتهم الأربعة وكذا الموجهين نحو مؤسسة غير تلك المطلوبة، بالإضافة إلى الذين لم يتم قبولهم بعد أداء مقابلات الانتقاء. وفي هذه المرحلة, يتم اقتراح قائمة الفروع التي يمكن للطلبة الالتحاق بها بفضل معدلاتهم مع إمكانية إدخال أربع رغبات على الأكثر وتتم المعالجة بالأخذ بعين الاعتبار الرغبات الجديدة وقدرات الاستقبال بالمؤسسات الجامعية، فيما يتم الإعلان عن نتائج المرحة الثانية للتوجيه يوم 16 أوت عبر الموقع www.orientation.esi.dz.

وذكر صديقي أن التسجيلات الجامعية النهائية ستتم من 10 إلى 14 سبتمبر المقبل, فيما سيتم فتح الأرضية المخصصة لطلبات الإيواء على فترتين: الاولى من 16 إلى 18 أوت والثانية من 5 إلى 9 سبتمبر.

للإشارة، يتوقع أن يصل العدد الإجمالي للطلبة مع مطلع الدخول الجامعي 2017-2018 نحو مليون و 700 ألف في كل الأطوار، أي بارتفاع يقدر ب10 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة وسيتم توزيعهم على 50 جامعة، 13 مركزا جامعيا، 32 مدرسة عليا,، 11 مدرسة عليا للأساتذة و51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى وتخضع بيداغوجيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية