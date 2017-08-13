الجزائر 1-2 ليبيا : الخضر يرهنون حظوظهم في التأهل إلى شــان 2018

رهن الفريق الوطني "أ" للمحليين حظوظه للمشاركة في شان 2018 وذلك بعد خسارته (1-2) مساء أمس السبت بعقر داره أمام نظيره الليبي في مباراة الذهاب لحساب الدور التصفوي الأخير للبطولة الافريقية للأمم.

وقد عقد الخضر مساء السبت على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة مهمتهم في آفاق التأهيل لشان 2018 أمام فائز طبعة العام 2014 .

وعلى الرغم من أن كل شيء بدأ بشكل جيد بالنسبة للفريق الجزائري الذي تمكن من الوصول إلى شباك الخصم بعد بضع ثوان من المقابلة عن طريق المهاجم درفالو لكن خطأ من حارس المرمى الجزائري رحماني وخروجه مكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من طرف علي اللافي الذي رمى بالكرة في شابك خاوية.

وضمن مواصلة اللعب ضيع الخضر مرات عدة عديد الفرص خلال الفترة الأولى من المباراة وذلك على إثر ركلة حرة لزيتي في الدقيقة 12 .

ومع دخوله الشوط الثاني بكثير من الطموح أغرقت شباك الفريق الجزائري بهدف ثاني لعلي اللافي في الدقيقة 47 الذي استغل هفوة من دفاع الخضر.

ولم تفلح التغييرات التكتيكية التي قام بها في وقت لاحق المدرب ليكاز ألكارازودخول اللاعبين مزيان ومزياني عن الطرف الجزائري أي تغيير في لوحة النتيجة.

وقد نجح الفريق الليبي الذي استحوذ على مجريات المباراة في قسنطينة بالكامل في هذه المقابلة للدور التصفوي ذهاب لشان 2018 في تقديم درس للخضر وكان بإمكانه أن ينهي هذه المباراة بفارق كبير في حين ضيع المنتخب الجزائري هذه المقابلة.

تشكيلة الفريقين:

الجزائر: رحماني زايتي مداني بدران بن غيت درفالو بلعودات حمزاوي (مزياني) بلعربي فرحاني بوخنشوش- (مزيان) .

ليبيا: نشنوش- خلف الله - محمد –عبود- مسعود- مصطفى عيسى- بدر العياط -علي العافي- الطبال (علي صولة) الغنودي (بلعيد) .

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج