الملازم الأول بالحماية المدنية للإذاعة :هلاك 175 شخصا غرقا بالشواطيء والمجمعات المائية

لقي 102 شخصا حتفهم غرقا بالشواطئ وأزيد من 70 شخصا أخر في المجمعات المائية والسدود بحسب آخر إحصائية لمصالح الحماية المدنية.

وتم تسجيل هذه الأرقام برغم الحملات التحسيسية التي باشرتها الحماية المدنية وجهات أخرى منذ مايو الماضي ضد السباحة في الشواطيء الخطرة والسدود.

وفي هذا الجانب أفاد الملازم الأول بالحماية المدنية زهير بن أمزال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى انه تم تسجيل منذ الفاتح جوان الماضي نحو 60900 تدخل بالشواطئ أدى إلى إنقاذ أزيد من 41233 شخصا من الموت المؤكد، فيما هلك نحو 102 شخصا غرقا بالشواطيء .

وأوضح المتحدث ذاته أن بين الهالكي غرقا 64 شخصا لقوا حتفهم بالشواطيء الممنوعة و 38 شخصا في الشواطئ المسموحة للسباحة، مشيرا إلى أن 15 شخصا بين الـ38 لقوا حتفهم خارج أوقات عمل أعوان الحماية المدنية.

كما أشار إلى تسجيل 73 ضحية بالمجمعات المائية بينهم 16 ضحية بالسدود و 11 ضحية بالوديان و 23 ضحية بالبرك المائية و 15 ضحية على مستوى الحواجز المائية و 8 ضحايا على مستوى الأحواض والمسابح.

المصدر:الإذاعة الجزائرية